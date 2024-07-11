孕產婦心理健康應照護

台中某國中女老師攜二歲女墜樓身亡，凸顯孕婦心理健康照護長期遭忽視問題。儘管少子化已升高為國安議題，各級政府投入大量的資源獎勵懷孕生產。然而，婦女懷孕時的心理健康卻一直未受到關心。

筆者曾在某醫院婦產科連續四年定期跟隨產檢門診，提供孕產婦心理健康服務，深感懷孕對婦女來說，不僅是會對身心造成沉重負擔的人生挑戰，懷孕帶來的生活變動，包括職場、家庭結構、個人角色，都是不小的負擔；因此婦女一旦開始孕程，心理健康照護的需求就隨之而來。僅關注懷孕時的飲食等醫療服務，是有所缺漏，非全人、全身心的關懷與照顧。要避免產後憂鬱導致的悲劇，必須對孕產婦提供良好的心理諮商服務加以照顧。

可惜目前國內提供孕產婦心理健康照護的準備極為不足，包括專業人員的訓練缺乏。檢視國健署「孕產婦關懷網站」，僅提供十四篇衛教短文，實質心理諮商服務資源指引付之闕如，尋求協助的孕產婦不知能到哪裡獲得心理諮商。

期盼各級政府能編列經費，規畫孕產婦心理諮商服務方案，鼓勵孕產婦從懷孕初始就獲得照顧服務。醫院婦產科都能聘任具備照護孕產婦的心理專業人員，成為孕產婦生產計畫的一部分、團隊的一分子。月子中心也能提供孕婦產後相關心理健康課程或諮商服務來調理身心，並迎接自己、寶寶及家人的人生新階段。

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