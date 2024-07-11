高鐵路線回歸專業 才能零風險

高鐵延伸屏東議題又延燒，報載交通專業人員稱目前核定的左營案有營運風險，鐵道局承認路線還未確認，強調左營案正在技術評估中。

筆者認為，鐵道局應將左營案技術評估進程資訊向社會大眾公開，包含遇到哪些技術問題，是否能克服；請鐵道局將營運風險有多嚴重、是否影響高鐵營運等資訊，詳實說明清楚。

屏縣府宣稱，盼左營案路線盡速確定進入二階環評，在鐵道局不敢明確承認路線之下，屏東縣府卻疑似用政治力持續干預交通專業。

呼籲周春米縣長勿重蹈潘孟安前縣長乃至於蔡政府當年錯誤決策覆轍，勿再用政治力強行介入，鐵道局應回歸專業評估。

鐵道局若認為左營案營運有重大風險，由於高鐵建設特別強調零風險，現行核定路線恐胎死腹中。交通部應立即重啟高雄案、小港機場案的可行性研究評估。高鐵應以一車到底的主幹線方式延伸屏東，終點設站潮州。

若鐵道局認為左營案技術上不可執行，國人亦不希望高鐵延伸屏東發生任何危及行車安全的問題，延伸零風險才有實質意義。請政府放棄有營運風險的左營案，改為其他可行方案，讓高鐵安全可靠地延伸屏東。