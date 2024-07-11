黑金槍毒詐頻傳 5打7安在哪？

行政院長卓榮泰首度在立法院施政報告時，強調未來的施政重點將放在打擊「黑、金、槍、毒、詐」五大領域，並致力保障「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」等七安；他表示，國人對詐騙深惡痛絕，政府若不展現決心，將無法獲得人民的信任。卓揆於前天立法院施政總質詢結束後，也宣示在掃黑及肅貪上絕對不留情面，絕對沒有上限。

然而，日前台南市區漁會理事長林士傑驚傳遭槍手近距離伏擊身亡，暴露出當前台灣治安面臨的嚴峻挑戰。林士傑槍擊案僅是冰山一角，更多隱藏的黑道勢力與利益糾葛仍在各地潛伏。此外，鄭文燦涉貪案，也凸顯政商勾結之嚴重。要真正實現「五打七安」，政府不僅需要持續加強打擊黑道勢力，更需根除其背後的經濟利益鏈結。

同時，詐騙問題更是「五打七安」政策的重中之重。詐騙「愈打愈狂也愈多」，從傳統的「假檢警」到如今盛行的「投資詐騙」，都給社會帶來巨大危害。要徹底杜絕詐騙，政府需加強打擊詐騙集團核心成員，並推動更多法律和技術手段來防範詐騙。

「五打七安」政策的實施需政府各部門密切合作，卓內閣在施政時勿忘「行動創新」初衷，應感同身受地解決民眾的痛苦，落實「五打七安」，真正做到賴總統許諾人民的「樂民之樂，憂民之憂」。