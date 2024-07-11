7年前舊案 是否為貪腐冰山一角

桃檢日前聲押桃園市前市長鄭文燦，案源七年前華亞園區旁九點五公頃的土地開發案疑涉貪五百萬元，桃園地院先裁定五百萬元交保，高院發回更裁後，改裁一二○○萬元交保，桃檢旋再提抗告，高院昨晚再次撤銷交保，發回更裁。這一齣檢方想方設法押人、院方卻找理由放人的老戲碼，最受傷害的是台灣的司法公信力。

當朝重臣涉入貪腐，除傳出執政黨內鬥等各式說法，這件七年前的舊案是否為綠營貪腐冰山一角，也尚待司法進一步釐清真相。

本案引爆的司法後續負面效應，在於桃院既已認定鄭涉嫌不違背職務收賄情節重大，卻天真認為鄭已卸任桃園市長，影響力式微，院方配合被告律師避重就輕的推罪說詞，只裁繳保釋金即放人，令人失望。

再者，鄭涉貪雖屬七年前的舊案，但當年為何立案未決，是政治力介入司法？還是改朝換代，不同執政團隊有不同思維？全待司法還原真相。

捍衛司法至上，檢院本應合作打貪，尤其面對政治權貴，絕非一般平民百姓能相提並論，應有更高的司法與道德標準。