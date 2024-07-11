高鐵東延不如南延效益

交通部二○一九年拍板高鐵延伸屏東線採左營案，從高雄左營站往北，再往東延伸到屏東六塊厝。行政院今年一月核定高鐵延伸到屏東修正版，避開高雄仁武、大社石化廠區，改與高屏東西向第二條快速公路共用路廊。

環境部去年六月完成二階環評範疇界定，但鐵道局至今未進行相關調查。工程界傳出左營案避開石化廠，直接穿過高鐵左營基地，若未來屏東鐵道的道岔出問題，左營站出發的列車恐怕會卡在基地內影響營運，因此鐵道局正考慮曾評估過的高雄案路線。

筆者曾負責大高雄合併規畫案，主張高鐵應從左營延伸到高雄火車站，因為高雄車站是高雄都會區的核心站體，也是南高雄最重要的交通樞紐，只有高鐵南延高雄車站，南高雄才有復甦發展的機會。而高鐵延伸屏東，將面對至少五項困境。

第一，嚴重的規模不經濟問題：屏東縣人口只有八十三萬，南北狹長，左營案從左營直切六塊厝，偏離南台灣的核心區，勢將使南高雄發展斷鏈。何況六塊厝與屏東市區還有相當距離，使服務的運量大受影響。如果考慮規模不經濟因素，當高鐵運量的增加率小於所有設施的投入量，營運效率必然降低。

其次，服務對象將失去高雄旅客：便捷的大眾運輸系統要以交通易達性、可及性和服務人口規模為最主要考量。高鐵捨棄原來高雄都會區的核心—南高雄的高雄車站和中心商業區，直接從左營向東，跨過高屏溪到對岸的六塊厝，大高雄地區居民不易成為被服務的對象，對未來運量影響甚鉅。

第三，集客效應與聚集經濟：高鐵延伸到六塊厝，到墾丁車程還要三小時，比較從高鐵左營站到墾丁也沒有更加便捷，很難吸引遊客搭乘到六塊厝，可預見服務對象就是屏東在地人。但六塊厝站位置偏北，潮州、東港等較偏南的民眾，因為六塊厝站班次不會太密集，轉乘也未必更便利，選擇高鐵左營站的機率還是很高，所以又減少了服務屏東中南部居民的機會。

第四，都市化經濟與聚集效益問題：都市是產業、運輸路線跟人口的集中地；都市化經濟使整體經濟的規模擴大，也使個別廠商得到更大利益，因為人口多、消費市場大，也擁有較完善的公共設施。聚集經濟帶來更多就業機會，也吸引更多的專業人士，資訊流通更快甚至是創新策源地，而這些條件，南高雄都遠優於六塊厝。

最後是運輸需求和市場價值：高鐵延伸左營站運輸需求，主要是從左營移轉到屏東，是向東而不是向南走，六塊厝站甚至比左營站還偏北，可預估新增旅客不會太多，除了高鐵本身，還要在左營、六塊厝建全新的轉運系統。資源分散，服務水準必然下降。六塊厝站班次少，人口規模小，市場價值亦難期待。三鐵共構在高雄車站，才能發揮聚集經濟效益。

高鐵東延工程營運既然有風險，更應該審慎評估，正視南延高雄車站之可行性，以創造更宏大的都會聚集經濟與乘數效應。