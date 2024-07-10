台版「政壇旋風」何時起

近日看台灣的政壇亂象，除了國會藍白綠大亂鬥之外，基隆市長罷免案、鄭文燦涉貪被聲押交保、捲入台南市議長賄選恐嚇案的林士傑被槍殺；這些紛紛擾擾的政治現象，似乎讓台灣政治難以擺脫黑暗輪迴，人民也只能自求多福。

對比韓劇「政壇旋風」所描述的韓國政治鬥爭，實也和台灣有幾許相似，一些政治人物是從社會運動和學生運動崛起，在參與反專權政府時吶喊著正義，揮舞著人權大旗；但等到這些人掌握權力時，卻用自己權力將公平正義消滅於無形，人民只淪為其掌權的工具而已，成為當初自己所痛恨的那種專權政治人物。

「政壇旋風」是希望將財閥掌控政治的力量和被控制的政治人物連根拔起，但代價卻是要由掌握最高政治權力者以犧牲自己的生命為代價去換取，方能夠刮起旋風，剷除那錯綜盤結卻已腐爛的權力大樹。

台灣的政治現況雖沒有像韓國直接受到財閥掌控，卻是由政黨派系所操縱，從黨中央到地方派系，處處可見政黨派系間的鬥爭，誰掌權誰就可享用利益，而且贏者全拿。

台灣每次選舉所產生的改變，並不是換來人民的未來和希望，而只是握有權力者的更替，和他們自身利益的轉換，選前的承諾多只是為了換取選票的謊言。房地產每經過一次選舉就上漲一次，任何的土地重劃，受益者永遠是地主、建商和財團，甚至是那些主導土地重劃的政治人物，幾乎沒有例外。

而當權者為了讓選民陷於政治地獄而不知，就以意識形態的迷幻藥餵食那些支持者，讓其自以為可藉著這些政治人物找到未來，即使後來明知是政治謊言，但只要有更大的謊言來替代原來的政治迷幻藥，以更大更強的政治毒品去強化意識形態的效果，則支持者就又再度陷入自嗨的情境中，特別在一些政治名嘴、網紅和媒體的推波助瀾下，定時定量的餵食，讓這些民眾不知不覺的永遠陷於政治迷茫中。

韓劇「政壇旋風」所描述的司法檢調單位被財闊或當權者收買、威脅的情形，在台灣又何嘗不是如此？當大法官提名可以被執政黨完全操控，何來最後的公平正義呢？檢調和法官受制於司法系統的權力結構，又何來獨立調查與審判的空間呢？台灣司法的獨立性和公平性，已淪為最高權力者口中的「毋枉毋縱」，取決於一人的喜好罷了。

至於台灣的街頭運動，不知何時已失去人民自覺自主性，在網路行銷和掌控下，人民喪失理性判斷和思考的空間，被情緒和意識形態渲染，走上街頭只是情緒紓解，這樣的渲洩正好成為政治人物操控的工具。

國會亂象只會愈演愈烈；基隆市長的罷免若通過，則各地的立委罷免將烽火四起，台灣又將再度陷於選舉的虛耗。台灣現在上演的是政治清算和政治風暴，誰能刮起台灣版「政壇旋風」？唯有掌握最高權力者方能為之，但冀望當權者在享受權力後卻自己放棄，是令人悲觀的。

「黑暗永遠無法戰勝光明，但這個國家沒有光明，只有黑暗對抗更深沉的黑暗，並將自己稱做是光明而已。」雖盼不到台灣的政治光明，但也期待有能代替那更深沉黑暗的新力量出現，讓人民可以享有較不黑暗的「光明時代」！