別再讓大巨蛋座椅「吃球」

日前大巨蛋職棒比賽發生外野白色座椅「吃球」效應影響判決的爭議，其實市議員及媒體早已要求市府正視，在大巨蛋開放前的場勘，受邀協助的美國職棒大聯盟場務專家也指出白色座椅會因視覺錯覺而影響判決，市府並向遠雄公司建議，盼能透過加裝椅套改善吃球爭議，後續卻不了了之。

觀眾席座椅顏色看似小問題，卻可能引發球賽爭議和爭取主辦國際賽權益的大問題。一大片白色座椅和白色棒球的色彩涉及科學和視覺的問題，人類能分辨顏色是因視網膜具有可接收和辨別紅、綠、藍顏色的視錐細胞，視錐細胞各有能辨明的單色光波長的範圍與敏感度。依三種視錐細胞篩檢出的光量比例，腦中視神經再混合成各種顏色。顏色的色系帶給人不同的感受，不同的特質適合用於不同的場合和時機。此外，不同色彩也會造成相對位置和醒目的差別，容不容易辨別與此有關，對比鮮明產生吸引人的效果。

期盼市政府盡速與職棒聯盟與遠雄研商，彙集專業意見及球員球迷的體驗感受，能符合國際棒球賽事標準，妥善解決座椅的色彩問題，不僅帶給球迷舒適活力的感受，也能讓球賽獲得客觀的判決。