科技．人文聯合講座／不能只注意高科技

為了趕上時代，大家都一直在注意高科技的研發。前些日子，政府大力推動半導體，很多大學也因此成立半導體學院。最近好像半導體也被漠視了，取而代之的是ＡＩ，真是所謂言必稱ＡＩ。但是就在大家大捧這些新科技的時候，我們卻面臨了一個非常不安的消息，土石流造成台鐵出軌。已經有人在責怪政府沒有做好土石流的監控機制。我不是專門替政府講話的人，但我要說的是，土石流問題非常複雜，如果國家沒有專家專門做我國土石流的研究，相信土石流問題仍然會發生。

雖然土石流的問題牽涉到大自然，各地都會發生土石流，但預測何時會發生土石流卻不是一件簡單的事。主要的問題在於台灣有各式各樣的地形，我們很難想出一個辦法來應付這麼多不同地形的土石流問題，也很難在實驗室裡做實驗。有人建議政府應該加強即時監測系統及早告警，但說來簡單，要能真正發展出非常有效的這類系統，是需要政府投入大量資金和人力來做研究的。可惜這麼多年來，整個國家都只注意所謂的高科技，關於土質的研究，我從來沒有聽說政府重視過。

青年學子喜歡研究新穎科技乃是很正常的事，我注意到電機系有很多學生研發的項目是電力電子，但是他們所做的研究與電力公司的電力系統關係不大，主要的是為了手機和電腦所需要的電源。也因此，電力公司的電力系統就很少人去做研究了。我們不能責怪教授和學生只注意高科技，這牽涉到論文發表的問題，也牽涉到學生的出路問題。

但是政府不能只注意高科技，我在美國十三年之久，只遇過一次停電，那是因為大風雪，電線都被冰雪壓斷了。可是我在台灣不知經歷過多少次停電，我不願意在此苛責台電，但希望政府能夠了解，國家懂得大電力的工程師實在不多了。

土石流問題和頻頻停電問題，都是攸關國家安全的。我們首先不要將這些問題政治化，但是要督促政府不能成天只想到半導體、ＡＩ、量子電腦、量子通訊等等。三年前，我曾經寫過一篇文章〈我們應將傳統產業叫做關鍵性產業〉，文章中提到一點，所有國家只有我們將很多產業列為傳產，這是相當不對的。舉例來說，航空產業就非常重視螺絲的製造，日本還有一部電影專門提到做螺絲的。

因應土石流問題以及頻頻停電問題，我建議政府好好地培育有關土壤安全和電力安全的人才，設法使他們在學問上日益精進，給他們好的工作環境和待遇，使他們可以安心做研究，替國家解決問題，提高國家的安全性。這些研究不是耀眼的，因此政府應該頻頻強調這種研究的重要性。希望有一天我國不再發生土石流災害以及停電。

（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）