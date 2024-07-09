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五星級政績 與廉潔是兩回事

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）

綠營要角鄭文燦，因在桃園市長任內涉及土地重劃案弊端，遭桃園地檢署聲請羈押。此事令政壇震驚，有些人聲援說，鄭文燦市長任內政績卓著，榮獲「五星級市長」的美譽，其第二任更以高票獲連任，怎麼可能貪汙？此說法顯然模糊掉焦點。縣市首長的政績，與是否廉潔其實是兩回事；甚至於有些縣市長為講求行政績效，常常便宜行事，以致觸犯法網。

民眾看到新建的公園很漂亮，開闢很多寬敞的道路，辦很多熱鬧精彩的活動，通常都會給縣市長按讚，認為這是個很會做事的地方首長。可是民眾往往不知道蓋公園、鋪馬路的錢是否合理？因為不是直接從自己的口袋裡掏錢出來，就不會太計較，民眾在意的只是享受建設的成果。

建設經費的合理性，當然是縣市議會可以把關的，對於編列不合理的預算可以刪減。但如果縣市長是中央政府的寵兒，中央政府的補助經費可能是要五毛給一塊，甚至於被議會刪減的部分還可以跟中央要回來，而中央補助款這一塊，議會是無法置喙的。沒有哪個議員會說中央補助本縣市的錢太多，應該要退回去。

很多所謂五星級縣市長的政績都是用錢堆砌出來的，但也因此搞了很多大而不當的建設。經費高達十二億元，卻缺失百出，至今無法使用的新竹市棒球場就是一例。

至於發包金額是否合理，包商是否賺太多？也是由地方財政單位審核，更是機關首長說了算。也因此業者的政商關係必須良好，勤走機關或官邸。

貪汙有兩種型態，一種是主動性的索賄，另一種是被動性的收賄。鄭文燦說他當官以來「不貪不求」，如果相信他這個自白，則可能是沒有第一種情形；但對於送上門來的錢，是否認為是合理的報酬，而有第二種情形，則尚待司法機關詳查，希望能確實毋枉毋縱。

金錢人人愛，但必須取之有道。而這個「道」，卻各有不同的尺度標準。中文很有意思，「貪」這個字是「今」與「貝」合起來；「貝」是錢財貨幣的統稱，「今」則是當下之意。眼前看到金錢就想據為己有，就是貪；而當今為官者能不受到眼前金錢誘惑者，幾希！

貪汙 鄭文燦

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