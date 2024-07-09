民主真義 少數應尊重過半

最近一周，世界上三個國家的重要選舉有了結果。英國連續了十四年的保守黨執政，被工黨取代；法國國會改選在第二輪投票後，左派政黨取得多數席次；而伊朗則有些令人意外的選出了溫和派的新總統。對台灣而言，這些路線偏左的選舉結果，有幾項重要的意義值得關注。

我們夾在美中對立的地緣政治敏感區，特別重視美國總統大選。日前美國兩黨總統候選人進行電視辯論之後，選情變化加劇了年底的政經風險。不過過去八年美國雖然經過政黨輪替，卻都走的是反全球化的路線，相較之下，歐洲的政局變化更有新意，尤其是對經濟全球化的影響。

英國的首相與內閣將隨國會改變而徹底更換，原因顯然與英國民眾對脫歐以來的保守黨領導非常不滿。原先聲音很大的脫歐勢力獲得很少席次，而即將執政的工黨表示，將以調整英國與歐盟的制度關係為優先政策。雖然工黨不會放棄國內階級利益分配的路線，但既然以重建脫歐後的制度為政策主軸，工黨這次的執政，可能帶來英國走回經濟全球化的新方向。

法國在馬克宏擔任總統期間，失業與通膨是最大挑戰，偏左的政黨贏得國會之後，馬克宏仍將是總統，不過雙首長制度下總理的地位將升高，是否會走向貿易與就業的保護主義？情況可能與英國類似，而且由於右派政黨已經在選舉時吸收了反移民與支持脫歐的選民，新政府將會採取溫和路線，至少暫時止住主張法國脫歐的聲勢。

伊朗總統選舉一向被西方國家輕視，這次卻能平順的選出路線與保守的伊斯蘭教統治階層差異較大的候選人，讓人耳目一新；這個一向被美國敵視的國家能否為中東和平帶來新機，在世人心中產生了一絲希望。伊朗從上世紀伊斯蘭革命之後，就是美國外交政策的心中之痛，在美國用盡各種手段打擊之下並未潰敗，如今選舉後如果能轉走溫和路線，也可以算是美國經濟制裁的成功。為了早日化解以色列與巴勒斯坦的衝突，讓伊朗及其影響的地區重回全球經濟，應該不再是無法實現的夢想。

台灣的經濟一向在全球化的潮流下順風順水，連美中貿易戰與地緣政治風險的打擊都還能挺住，現在又在人工智慧技術的風口上蓄勢待發，對於各國反全球化趨勢的緩解應該樂觀看待，至少在美國總統大選前能先喘口氣。除了經濟角度，我們還有從中學習的另一重點。

英國國會的選舉制度讓極端的脫歐勢力在民主選舉中無法贏得多數。伊朗的溫和派總統是在第二輪投票中以絕對多數的投票勝出。法國總統馬克宏在上次總統大選時，就是在第二輪投票中贏過極右派的雷朋。這次國會改選也是因為絕對多數的選制，在第二輪投票才成功阻止極右派政黨贏得國會。

三場選舉讓我們看到民主政治「少數服從多數」的真正意義應該是過半的絕對多數。台灣在今年又一次選出一位未獲得過半選票支持的總統，剛上任就與立法院過半民意選出的政黨聯盟發生政爭。我們的民主能不改革嗎？