科技．人文聯合講座／電價分流勢在所趨

在賴清德總統就職以來與「在野黨鬥、大陸鬥、自己人鬥」的一片鬥聲中，卓內閣中難得有股政策清流：經濟部長郭智輝提出電價分級構想。這個方案較之前蔡英文總統在沒有配套措施下遽然推動碳權交易所，更為實際可行。在民進黨無法放棄反核神主牌的當下，電價分級（流）昭示減碳政策的進步性。

台灣目前電價是採一籃子計算法，即不管發電能源種類為何，只分使用者量如民生及工業用電計價，這對以出口為導向的中小企業未來面臨歐盟碳關（ＣＢＡＭ）或美國課稅是非常不利的。雖然歐盟於二○二六年才開始課稅，且只限於碳排量高之鋼鐵、水泥、鋁製品、化肥及電力產品，但將會逐步擴充至所有進口產品。其次，ＣＢＡＭ是以產品碳足跡為課稅基準，即涵蓋範疇一至三之碳排量，其中範疇二為使用電力所產生的間接碳排量。

由於台灣遲未開放電力產業，所有綠能發電業者只能回售給台電，再由台電輸配給企業。如此一來，經由台電配送之電力沒有綠電，只有混了燃煤發電的灰電。當台電的燃煤發電比例居高不下，業者若電力需求增加，意味著其間接碳排量將大增，就須繳納高額的ＣＢＡＭ稅金。政府目前核定之供電間接碳排係數為○點四二四，代表台電把自己四成以上的碳排量轉嫁了全體社會，完全違反社會正義。

其次，台電購買綠電的批發價為四點三七至五點五一元／度，但民生用電價格約二點九四至三點四五元／度，大宗電價約五點一七元／度，顯示台電這種獨買（monopsony）制度嚴重扭曲綠電業者與企業的誘因：綠電業者不會開發新技術，降低生產成本，反遊說政府，維持高補貼。而用電大戶只要範疇二引發的ＣＢＡＭ稅額仍在負擔範圍內，樂得享用全民納稅人的錢補貼而來的廉價灰電。一般消費者，則被迫承受道德壓力，接受電價上漲，以免台電破產。

故郭部長提出的電價分級制度（實乃根據能源種類的電價分流），可讓業者透過市場機制購買所需綠電額度，以降低間接碳排量，達到最有效率之減排，同時讓台電毋須以納稅人的錢去補貼必須減排之業者，社會大眾則不用被不合理的電價政策犧牲。

但此政策旋即被行政院長卓榮泰打臉，原因並非表面的內容溝通，而是回歸市場機制的綠電產業將使得台電碳排量破表，遭巨額罰款，故官官相護，避免追究責任。另綠電價格不再被人為操縱，民進黨政府就失去了政策綁樁綠電業者及用電大戶的手段，更甚者，民進黨無法透過扭曲的電價繁殖自己側翼，以收受政治獻金／賄賂。

由此可見，郭部長真不是民進黨自己人，本以為是內閣亮點，不料成了擋門！我與郭部長有過一面之雅，只能祝福他「盡人事、聽天命」！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）