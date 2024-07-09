養老育幼兩頭燒 工作如何兼顧

早晨正要出去運動，忽然電話響了，姪女拜託我到她家充當一日保母，因為她要上班，家裡小孩和婆婆都病了，沒辦法去幼兒園和老人日照中心。

姪女最近搬來台中，姪女婿在外地工作，姪女獨攬重擔，平日除了照顧年幼子女，還要照顧年邁婆婆，生活的忙亂可想而知。義不容辭趕去「支援」。

台灣將進入超高齡社會，「養老」和「育幼」是高齡、少子面臨的問題，卅至五十歲的中生代「上有老、下有小」兩頭牽掛，在一個屋簷下的朝日與夕陽，都是三明治世代照顧的責任，還得為生計，兼顧養老和托幼，忙得團團轉。

「父母突然倒下，該怎麼辦才好？」是身兼工作與照顧者的憂慮。雖然有「家庭照顧假」可申請，根據勞動部統計，過去一年請家庭照顧假者常被「刁難」，最後只有被迫離開職場。

照顧家人與工作無法兼顧，逾十五萬人因而離職返家照顧，不僅家庭損失一份收入，照顧生病的親人需要投注時間與心力，也可能因為長期照顧而精疲力竭。

如果能推動「長照安排假」又能保有工作，對社會與家庭絕對是福利的好制度。不離職也可以照護家人，照護與工作並行，或能得到職場上的協助，利用「照護留職假」度過難關。

根據調查，不少男性也積極扮演照顧者的角色，越來越多的男性願意承擔照顧兒童和年邁親人的責任。家庭有養老與育幼的功能，與父母同住以照料其生活起居和養育子女同等重要，好的制度讓照顧的漫漫長路更令人安心。