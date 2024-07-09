聽新聞
test
0:00 / 0:00

養老育幼兩頭燒 工作如何兼顧

聯合報／ 吳芳枝／退休人士（台中市）

早晨正要出去運動，忽然電話響了，姪女拜託我到她家充當一日保母，因為她要上班，家裡小孩和婆婆都病了，沒辦法去幼兒園和老人日照中心。

姪女最近搬來台中，姪女婿在外地工作，姪女獨攬重擔，平日除了照顧年幼子女，還要照顧年邁婆婆，生活的忙亂可想而知。義不容辭趕去「支援」。

台灣將進入超高齡社會，「養老」和「育幼」是高齡、少子面臨的問題，卅至五十歲的中生代「上有老、下有小」兩頭牽掛，在一個屋簷下的朝日與夕陽，都是三明治世代照顧的責任，還得為生計，兼顧養老和托幼，忙得團團轉。

「父母突然倒下，該怎麼辦才好？」是身兼工作與照顧者的憂慮。雖然有「家庭照顧假」可申請，根據勞動部統計，過去一年請家庭照顧假者常被「刁難」，最後只有被迫離開職場。

照顧家人與工作無法兼顧，逾十五萬人因而離職返家照顧，不僅家庭損失一份收入，照顧生病的親人需要投注時間與心力，也可能因為長期照顧而精疲力竭。

如果能推動「長照安排假」又能保有工作，對社會與家庭絕對是福利的好制度。不離職也可以照護家人，照護與工作並行，或能得到職場上的協助，利用「照護留職假」度過難關。

根據調查，不少男性也積極扮演照顧者的角色，越來越多的男性願意承擔照顧兒童和年邁親人的責任。家庭有養老與育幼的功能，與父母同住以照料其生活起居和養育子女同等重要，好的制度讓照顧的漫漫長路更令人安心。

婆婆

延伸閱讀

父母都病倒誰來顧小孩？網嘆無支援只能硬撐：沒生病的權利

接住障礙兒家破碎靈魂 民團盼心衛資源專案化

改善「成為照顧者就是一種犧牲」情況！男性照顧者新型態，自信暖男懂得善用長照資源

為什麼別人不用照顧？60歲艾先生照顧失智母多年，大哥身障、二哥在美國，身為老么卻只能自己顧

相關新聞

科技．人文聯合講座／電價分流勢在所趨

在賴清德總統就職以來與「在野黨鬥、大陸鬥、自己人鬥」的一片鬥聲中，卓內閣中難得有股政策清流：經濟部長郭智輝提出電價分級構...

夏蚊如雷 詐騙車手湧入地檢

七月第一周值了兩次內勤，夏蚊如雷，詐騙集團的車手小卒也如潮水般湧進地檢署。

阿嘎開除蘿拉 凸顯內稽內控失靈

在企業競爭激烈的現代社會，內部稽查和控制機制的缺失可能會帶來毀滅性的後果。近期，百萬網紅蔡阿嘎開除資深員工蘿拉的事件掀起...

愛情詐騙溫情造夢 銀髮女成獵物

前天刑事局發布新聞，一名約七十歲的退休女子，與自稱「在烏克蘭擔任戰地醫生」的男網友在臉書加好友，女子以為遇到真愛，卻被詐...

養老育幼兩頭燒 工作如何兼顧

早晨正要出去運動，忽然電話響了，姪女拜託我到她家充當一日保母，因為她要上班，家裡小孩和婆婆都病了，沒辦法去幼兒園和老人日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。