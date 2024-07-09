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愛情詐騙溫情造夢 銀髮女成獵物

聯合報／ 陳明莉／世新大學性別研究所教授（新北市）

前天刑事局發布新聞，一名約七十歲的退休女子，與自稱「在烏克蘭擔任戰地醫生」的男網友在臉書加好友，女子以為遇到真愛，卻被詐騙新台幣二四九萬。這類「愛情詐騙」並非鮮見，但仍然令人感到擔心、難過又焦急。

這幾年國內外高齡者遭受「愛情詐騙」案件層出不窮，且日益猖獗。依據美國聯邦貿易委員會的報告，二○二二年收到了二百多萬件欺詐報告，其中三分之一是六十歲以上受害者，損失超過十六億美元。報告指出，四十至六十九歲最有可能成為「愛情詐騙」受害者。

依刑事局統計，台灣「假交友真詐騙」逾二成是五十歲以上的被害人，且女性多於男性。近日因進行「高齡婦女網路交友」研究，訪問多位六十五歲以上女性，幾乎每一位受訪者都遭遇過「愛情詐騙」。有些人能夠在經驗中歸納出一套判斷真偽與自我保護的法則，也有人受騙遭受巨額金錢損失。

這些「愛情詐騙」集團常利用臉書、ＩＧ或交友ＡＰＰ做連結，再透過ＬＩＮＥ通訊軟體加好友聊天。他們常自稱是離異、喪偶、單身的歐美國家軍官、外交官、醫師、機師、工程師，以噓寒問暖、甜言蜜語的溫情攻勢，謊稱要來台結婚定居，取得受害人信任，再以寄送禮物、代保管美金或地契需手續費用、工作遇困難要資金周轉、存款被凍結需代付兒女學費、親人住院手術費用、支付見面旅費，或引薦投資管道等理由，誘使受害者匯款境外。

雖然任何人都有可能成為戀愛騙局的受害者，但根據英國勞埃德銀行的報告顯示，六十五至七十四歲的人最有可能被騙去匯款轉帳。她／他們因為社會孤立或心理孤寂，容易受到詐騙，擁有房產或退休金的人，更可能成為被鎖定的目標。浪漫騙局會給受害者帶來毀滅性的影響，不僅要面對經濟損失，還有更嚴重的精神創傷。她／他們大都夾雜著震驚、憤怒和羞愧，甚至對自己產生厭惡感。

調查顯示，受騙的高齡婦女大都具有一定教育水平和經濟財力，她們熱切渴望情感交流，在害怕被拋棄和被欺騙的矛盾情緒下，往往會否認或合理化懷疑，寧可用各種方式掩飾被騙情節，也不要面對夢想被戳破的心碎。有些受害者對失去「理想伴侶」的沮喪，甚至比經濟損失更為沉重。由於「怪罪受害者」的社會心態，一些高齡婦女只好選擇獨自面對創傷，以免遭到排斥、恥笑和指責。

台灣社群媒體，有近百個「老人交友社團」，擁有幾十萬成員；如何增進數位素養和網路安全知能，變成高齡者關鍵議題。政府及相關企業、機構，應積極開發各種圖像、資訊識別、反向搜索，及各種過濾警示工具，提供更多對高齡者的教育和支持，幫助她／他們更安全的使用網路交友平台，避免潛在風險和受騙。

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