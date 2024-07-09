夏蚊如雷 詐騙車手湧入地檢

七月第一周值了兩次內勤，夏蚊如雷，詐騙集團的車手小卒也如潮水般湧進地檢署。

股票上了二萬三千點，民心思利，詐騙者最識人心。以往「假檢警」詐術者幾希，最新風潮是投資詐騙。「虛擬貨幣」、「新股承銷」、「未上市股票」口號漫天價響，邀您入群、請君入甕。除了你之外，其餘成員都是詐騙集團假扮、機器人ＡＩ聊天。看著群組裡面高漲的投資績效、成員獲利，莫不是心癢難耐，要將手上的現金甚至房產抵押、信貸押滿，全都押注梭哈，面交到ＸＸ投資公司外務經理手上。

這些披上外務經理外衣的人，實是穿著國王新衣。缺奶粉錢的懷胎八月孕婦、失業的冷氣師傅、想賺快錢的餐廳服務生、馬來西亞來台打工的Lalamove司機。千篇一律都說是缺錢，上網找到可以日領三千的收款工作。至於收什麼款呢？遊戲代儲、娃娃機台貨款、地下博弈資金、投資公司客戶款項，隨便人家說，「不看你的眼，不看你的眉」，不用到公司應徵、保勞健保，收了錢隨意依指示丟包公廁、草叢也毫不介意；「忘了我是誰」，忘了這種收錢運錢的工作，本來就是銀行卅元匯費可以完成，何以勞駕「外務經理」四處奔跑大費周章，還許諾高薪？

或該說是打詐略有成效，抑或是詐騙集團如變形金剛。金融機構配合防堵不法金流匯入匯出、人頭帳戶管制加嚴，遂而近期多以面交投資人款項為大宗。

君不思，若是合法投資公司，投資入金金融帳戶自有紀錄，何須面交收款填寫收據，多生人事成本？甚且，認真定睛一看、多聊兩句，眼前的外務經理根本是投資草包，完全不具專業。

君以為，會遭詐騙之人均是無識之人？但兩日值班所見的投資人（被害人）可都是會計師、護理長、公務員、公司老闆。

君子愛財，取之有道。華人文化均倡書中自有黃金屋，但從小讀書求學往往少了財商（Financial Quotient）教育，認識正確的資本市場運作方式、投資管道。因而被害人接受片面詐團提供的理財資訊，便深信不疑。（放諸地下吸金案件亦準。能夠保證高額獲利、固定分紅的投資管道，如果真有其事，主事者應該得十大傑出青年、諾貝爾經濟獎，何須小眾、分眾行銷、密行其事？）

詐騙集團猖獗當然是有利可圖，此時股票當紅、投資詐欺當道。阻詐、懲詐固然重要，然被動防禦莫如主動破解詐騙集團話術。案件發生後，司法執法當然應從嚴從速根除、懲治盤根錯節的詐騙集團；但防患於未然，前端的民眾（你、我、他）都是潛在被害人。強化辨識詐騙集團投資話術的能力，交錢前，停一停、想一想。欲速則不達，投資沒有捷徑。