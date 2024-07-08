北韓垃圾氣球挑釁 轉移政權危機

最近北韓向南韓多次空投大量裝有垃圾和汙穢物的氣球，落下時造成了不少損失，所幸沒有造成人員傷亡。

在脫北者眼裡，北韓投放垃圾的行為顯得幼稚又惡心。北韓表示這是對南韓先前多次向北韓投放傳單的回擊，但南韓釋放的氣球裡，除了傳單，還裝有不少有助於北韓居民生活的東西，如糧食、藥品、現金、儲存電視劇的隨身碟等。因此筆者在北韓生活時，曾盼望南韓氣球掉落在我家。然而，北韓向南韓送去的竟是糞便和垃圾。

筆者從在北韓的經驗來看，北韓投放垃圾氣球有兩個意義。首先，北韓內部體制的不穩定性進一步加大。最近北韓衛星發射失敗，這是利用金正恩向俄羅斯出售砲彈後獲取的技術而進行的發射試驗，可以說是以北韓居民的糧食換取的技術。北韓企圖通過北俄峰會與對南韓的挑釁，將內部不滿情緒轉移到外部，並造成危機感來擺脫政權危機。

更令人擔憂的是，今後北韓還會發起更大規模的挑釁。北韓已宣稱南北韓不再是同一個民族，而是兩個不同的國家，然而其內心卻懼怕韓流和人權問題引起北韓民眾的意識形態動盪，導致體制崩潰。

在此情況下，南韓政府重啟對北擴音喊話和前線地區的軍事訓練。此外，不少脫北者和ＮＧＯ聲稱，將透過施放比垃圾氣球多出千倍、萬倍的傳單，向北韓居民傳達真相與真愛，導致金正恩政權瓦解。

正如有句諺語說「惡狗怕揍，惡人怕鬥」，對北韓的挑釁採取強硬措施才是正確的答案。南韓必須在和平時期也進行應對挑釁的訓練，一旦北韓挑釁即予鎮壓。「要想避免戰爭，就要準備戰爭」，這句話絕不僅適用於南韓而已。