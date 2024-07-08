兩岸關係的理性與感性

兩岸關係從一九八七年十一月開放老兵返鄉探親，至今卅七年，經複雜曲折的過程，其中基本問題在於兩端：第一是主權與治權的爭議，第二是雙方人民間的關係。九二共識能成立，在於擱置主權爭議，默認對方治權範圍，如此才有法理往來。

感性亦扮演重要角色，國民黨主政期間，在兩岸都是中國人的認知與感情上，陸方不會有太大的設防。但民進黨執政後兩岸相互敵意上升，台灣人自認是中國人的比例大幅下降，對於兩岸關係的破壞性影響非常大。主觀與感性是重要的主導因素，因此中共對台政策需非常注意兩岸人民之間的和睦。

由於中共認為民進黨執政時期可能相當長，而美國將台灣問題國際化的作法極為明顯，因此絕不願意在此過渡時期承認兩岸分治是一種常態，以免演變為固定的兩岸型態。中共近年對台的武力施壓，乃針對民進黨放棄中華民國對大陸的主權，以及倚仗美國進行台灣獨立的實質化。

近廿年來，台灣與大陸形勢與實力比重失衡。重點是不少國民黨人與藍營群眾喪失信心與理想，使得統一成為中共單方面的事務。

另一方面，兩岸政府來自國共自大陸時期延伸的政治文化，其特徵為國家／政府／政黨並不扮演中立協商的角色，民族主義與牧民意識強烈，政府具高度的管制性，以政治意識、行政機關、經濟利益三體結合為治理機制，司法、監察、輿論、教育受政黨支配，被監視的民間社會產生高度同質、易受政黨操弄的群眾。企業地位雖日益重要，國家仍由精英分子領導，以建立與掌握權力結構為國家運作主要目的，缺乏對民主、法治、自由的真實信仰。民進黨承繼國民黨的體制與政治文化，只在意識形態傾向本土。

由此，兩岸政府雖在民主運作及人民自由度上有所差異，然其內涵具有不易察覺的共性；實際核心價值觀仍是傳統儒家以家為中心外擴的倫理社會，兼具中國法家式的法治治理。然而，兩岸統一真正的難處就像企業合併時，必然發生對於權力與財務的爭奪。民進黨完全親美，更無限放大台灣與大陸合併過程中的複雜性與困難度。

兩岸分治已有七十五年，中共對台政策在兩岸法理模式與人民間關係兩方面，需要更細緻的考量，且應由多方對話，而非單方面的決策。