請總統勿成全民的風險

自從賴總統就職倡議新兩國論後，中共採取了圍島軍演、取消ＥＣＦＡ一三四項優惠關稅、公布懲獨廿二條、海警扣留我漁船等反制行動。

中共軍演沒試射飛彈，我方全民無感；取消部分優惠關稅，陸委會除表達強烈抗議外，無能為力。懲獨廿二條，陸委會表示對岸無管轄權，賴總統稱依陸方廿二條，台灣民眾九成都是台獨，像替中共找嫌疑人，陸委會副主委還上廣播節目大談新兩國論。至於漁船被押事件，陸委會則說是我漁船違反大陸法規，對大陸將我漁船當本國漁船處理，則無意見也無能為力。

總之，上述事件都無機關可解決，也沒有溝通管道，只有嘴砲，降不了風險。美國也插不上手，只有親民進黨的美國學者葛來儀在「外交事務」期刊上為文助台。

上述風險根源應是賴總統的新兩國論與中共正面對撞的結果，而這些事件應是大陸根據「現階段解決台灣問題總體方略」所採的組合行動，後續應還有很多風險，包括在軍事、外交、海巡、經貿、網路及科技等方面，有些可能是我們想不到的。

賴總統既然已決定戰略清晰，本應已事先了解未來將面對的風險，但賴政府似乎都未預知，也未做準備。這些風險有些原來係屬低度，但因新兩國論變成中、高度風險，漁船被扣事件即是如此，但因相關機關及漁民對風險變化缺乏敏感度，事情就發生了。

賴政府必須全面掃描政府及人民會面臨什麼風險，除了已知的以外，還有哪些可能發生而尚未發生的，明白地告訴人民以防止發生，並擬定應付風險的方法，以免對國安及人民生計、甚至生命財產生影響。

假如賴政府對可能發生風險無法管控，那就應檢討風險發生的原因，並基於維護全民的安全與福祉，務實面對並作改進。葛萊儀為賴總統緩頰稱：「賴總統就職演說偏離以往幾位總統，但沒有證據顯示有計畫實施破壞穩定的措施。」假如是這樣，賴總統就應務實回穩，只要心中有人民再加上尊重專業，解決兩岸問題，應不會太難。請總統勿成為全民的風險。