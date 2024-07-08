科技．人文聯合講座／國土計畫法是永續國家的萬靈丹？

郭瓊瑩 自一九九三年起研擬修訂的「國土綜合開發計畫法」大功未竟，復於二○○二年起草擬「國土計畫法」，歷經十四年終於在邱文彥前立委之臨門一腳下完成立法，於二○一六年起公告，並期二○二五年要全國上路。

每次地震、風災後以及對於農村中星羅棋布的違章工廠造成對生態紋理破碎化，總推責於「沒有國土計畫法」。但攤開地圖，除了一些變遷中的海岸、河岸為未登錄地外，幾乎每一寸國土均有其「主人」。在相關都市計畫法、區域計畫法、森林法、水利法‧‧‧等框架下，亦各有明確的約制。事實上我們不是沒有「法」，而是相互競合；嚴重的是執法不嚴，欠缺依全球發展趨勢與時俱進的調適決策；包括國人對國土保全、保育、復育與永續發展意識與責任至為薄弱，總認為那是政府的事、別人的事。

台灣今日許多農地重劃區當被納入城鄉發展區後易達成Up Zone，則必須作出回饋之義務。郭瓊瑩／攝

內政部要求六月底各縣市均應依期提報「國土功能分區圖」送審，掀起諸多縣市長及民意之緊張，多數縣市根本「做不到」，尤以農業縣為甚。今各被歸屬之土地使用分區已有約制，未來依需求發展都市地區得以放寬容積，百姓亦樂於回饋其開發影響費；但農業縣市之土地當被框架為農業發展地區或保育區，必須縮減時，這些自然保全之社會成本該由誰來分擔？

歐美日先進國家對於農地農業發展已預先部署與糧食安全、生態保育、消費者保護等方向調適，各國「農業部」與其他部會之分工與合作，其核心價值為均衡城鄉發展，鼓勵提升鄉村農地之保護，並引導「美麗新鄉村生活」公共基礎建設之建置，亦即對保育與合理發展應有新的創生機制，以符「功能分區」之終極目標。郭瓊瑩／攝

政府說沒預算，但百姓的權益又如何合理正義因應？曾經「農為國本」，而今「農地」在都市化後卻因地價加值之糖衣，避之唯恐不及，渴求「土地計畫變更」向城鄉發展傾斜。

隨著國內都市化需求，原為優良農地若未確切設立生態安全格局紅線，極易在新的國土計畫分區過程中造成農地儲備之威脅，其確保亟需有合理補償配套。郭瓊瑩／攝

農業社會「以農為本」，但即使今日在高科技高競爭時代，仍有多國早已未雨綢繆。如英國，已將農業部改為「環境、糧食暨鄉村事務部」；德國為「聯邦食品及農業部」；日本為「農林水產省」；美國仍為「農業部」，但特別重視糧食安全、自然資源保護與農特產區之育成；荷蘭為「農業、自然及食品品質部」；瑞士為內陸國，農漁產品全靠進口，因此必須維持「中立國」，因為糧食安全就是其國家安全。

農業發展地區依功能分區可能面臨未來Down Zone之事實。郭瓊瑩／攝

自上述各國部署檢視，試問在推動「國土計畫法」之同時，政府各部會可曾橫向合作分工，告知百姓有「合法農地」實不委屈不可悲，而仍保有權益，違法利用者，政府該如何有效輔正，未見具體配套。

承繼國土空間歷史發展歷程，台灣許多土地無論區位，均已各有目的事業主管相關之土地利用法令規範。郭瓊瑩／攝

當中央政府未有遠見，只青睞高科技發展，我們的傳產尤其農業生產，難道不應同時升級並予同樣合理優惠、補助或創新投資？

無論膚色、種族、語言、信仰之差異，孩童們並不畏貧窮，卻難以承受「戰爭」之無情。郭瓊瑩／攝

英國重視鄉村發展，在保全農業與鄉村風景上有長遠傳統，並力推「新鄉村生活」是新世代的「人間樂園」，移居美麗的鄉村、投資合宜的公共設施建設，才可能達到城鄉平衡無間。當ＡＩ與綠領時代來臨，池上與一○一可以是零距離。

文化、地理、政治、經濟均隔絕不了最天真無邪孩童們對人性「本善」之信任與期待。郭瓊瑩／攝

若此，當「國土計畫法」勢在必行，則應同步啟動全國資源大調查（ＮＲＩ），俾利國土永續經營之調適依據。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）