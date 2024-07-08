國情報告詢答為議事自律規範

總統國情報告，諮詢方式依序即時回答，係答覆問題並非備詢。憲法增修條文第四條第三項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」。這與行政院對立法院負責不同。

憲法增修條文第三條第二項第一款規定，行政院「有向立法院提出施政方針及施政報告之責，立法委員在開會時，有向行政院院長及各部會首長質詢之權」。因此行政院院長須提出報告，並備質詢，即問即答回應問題，可以探討質問詢答之本意，易於探求真意，有效進行政策辯論，讓施政情形易於明瞭。

院長接受立委質詢與總統國情報告不同，總統不需向立法院負責，就國家安全大政方針來做國情報告，係諮詢性質。雖不具監督負責關係，但現行立法院職權行使法第十五條之四規定：「立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題」（第一項）、「立法委員進行前項口頭提問時，總統應依序即時回答；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定」（第二項）。總統依序即時回答，與行政院長即問即答的備詢方式，都是報告與詢答互為對話，回應問題之本質相同。

立委透過質詢來監督行政院施政，此係行使職權方式。立法院於八十八年二月廿六日第四屆第一會期第一次會議，由協商結論將質詢改採即問即答方式。而法制化則是在八十九年五月廿四日修正之立法院職權行使法第十八條，「以即問即答方式為之」。在這之前也沒有即問即答之規定，因此詢答與議決方式，皆係國會依議事自律原則規定議事運作規範（司法院釋字第三四二號解釋）。立法院質詢行政院長採即問即答，也是在蕭萬長任行政院長後才採用，且採此方式詢答後，並未影響到行政院長為國家最高行政首長之崇高地位。

因此，總統作國情報告後，就立委不明瞭處再作補充報告與依序即時回答，皆為報告與詢答之對話，僅是讓總統與立委進行更多直接溝通對話，與行政院長在立法院即問即答的詢答方式，只有時間「立即與否」之些微差異，互相對話之本質並無不同。即刻詢答對話，問與答直接溝通，能立即了解國政方針，讓民眾知道國家元首的治國之道與國家發展願景，不是更好嗎？此種國情報告方式不僅落實本土化，更符合總統須尊重國會的精神，而足為民主國家之典範。詢答如何進行，屬國會議事程序；立法院依國會自律原則，遊戲規則要如何訂定，屬國會權責範圍，並非司法權得介入審查之標的。

從民國八十九年第六次修憲以來，從未有民選總統至國會作國情報告之例。總統前來立法院作國情報告，是履行憲法增修條文第四條第三項「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」所規定之責任。憲法並沒有明確規定答問形式，而由法律層面之立法院職權行使法規定。總統來立法院作國情報告，採依序即時回答方式進行，僅是回答方式與時間之調整，既非備詢，無涉總統尊嚴，亦未減損國家領導人之威望。