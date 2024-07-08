懷疑司法獨立 不健康的政治文化

海基會前董事長鄭文燦涉犯貪汙治罪條例，震驚政壇。面對高官成為犯罪嫌疑人，如果我們社會要孕育出成熟的民主文化，國人應在「無罪推定」的法律精神下，期待司法體系能公正廉明、毋枉毋縱。可惜的是，有些名嘴和政治人物對這件事情的評論充斥著「陰謀論」。

有人認為現在的民進黨比以前更狠，有人認為這是賴清德整肅異己，有人則認為這是賴清德執政成績不佳、轉移焦點之計。這些說法的涵義是：鄭文燦在這時候被檢調聲押，背後的影武者是賴清德總統。

賴清德總統自上任以來，充分展現他剛愎自用、好鬥性格，「新兩國論」鬥中共、國會改革案提釋憲鬥在野黨、支持立法院外的民粹運動鬥立法院合法的民主決策。這些事實初步證明他對民主政治的精神所知有限：能夠與不同主張者妥協、和平相處才是民主；堅持貫徹一己的意志，與獨裁者何異？

即使賴清德不像是民主的守護者，但是我們也不能在沒有任何證據下，用陰謀論解讀鄭文燦事件。更何況猜測賴總統指揮司法體系，如果加深國人對司法的不信任，絕對不利於成熟、進步的政治文化。

一個民主國家是否成熟，最重要的指標是司法獨立。不可否認，以當前的社會氛圍，國人對司法的信任度不高，不少人認為我們的司法體系普遍受到政治力的介入。如果這不是健康的民主政治文化，在公共論壇具有發言機會的名嘴和政治人物，卻刻意加深和強化「司法被政治指揮」的印象，這對社會未來長久的發展有利嗎？

我不是否認賴清德總統指揮檢調辦案的可能性，而是為了民主政治的健康發展，寧願在沒有充分證據前，靜觀司法的作為。政治文化的濡養是點點滴滴累積而成，就是因為當前司法的獨立性令人存疑，我們更應該全力促成司法擺脫政治力的干預；政治人物操縱司法如果屬實，我們應該嚴厲譴責，但是卻不應該用捕風捉影方式，把「司法汙名化」當兒戲，因為加深國人「法院是執政黨開的」之印象，只會增加同胞間的互不信任感，危及社會的和諧穩定。

「司法不獨立」不是我們要培養的政治文化，「司法獨立」的價值超越黨派利益。那些嘲笑司法卻一副幸災樂禍、見獵心喜的人，民主素養令人搖頭。