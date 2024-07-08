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鄭任內傳聞 請司法查好查滿

聯合報／ 呂蓬仁／公務員退休（彰縣員林）

土地變更的暴利真非同小可。記得卅三年前離鄉搬到現址，大樓對面是塊農田，地主的老舊三合院也座落其旁。不久聽說前鎮公所辦理都市計畫，擬將那塊地劃為公園預定地，卻苦無徵收經費而延宕。後來窮則變、變則通，公園只造一半面積，剩下一半歸還地主；雖公園用地無償徵收，實則地價比徵收款翻十幾倍回收。

農地變建地，又是黃金地段，提供建商蓋高級別墅，地主分得房屋，搖身以億元計。就這樣，鎮公所不費一分一毫，把徵收經費挪作建造公園之用，地主也能鯉躍龍門身價百倍。區區鎮公所就有如此能耐，縣市政府甚至中央更甭說了！

外傳鄭文燦拿業者五百萬元「處理費」，協助變更科學園區土地，又因變更沒成退回賄款

然而公務員涉犯貪汙，並不會因退還賄款而減輕、免除其刑或成為未遂犯，五百萬贓款猶如過路財神「買空賣空」，法官卻參考為交保金數字。法院裁定五百萬元交保，暫逃牢獄之災。媒體傳聞女法官的父親是鄭文燦舊屬，似乎印證「有關係就沒關係」這句名言。

不過，媒體報導鄭文燦涉及其他土地弊案的傳聞似乎不少，有待司法加把勁查好查滿。

賄款 鄭文燦

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