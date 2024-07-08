鄭文燦涉貪 政商沆瀣一氣

鄭文燦因桃園市長任內土地重劃案涉貪，日昨遭聲押，法院裁定五百萬交保。依媒體報導，後續仍有多案具有爭議性。

土地開發變更，點石成金，不論都市計畫變更或非都市土地開發許可，均涉及龐大利益。政商各取所需，雖屬必然，如何掌握分際，則需智慧判斷。

尤其隨著凍省及地方制度法的施行，地方政府權力大增，土地開發或變更之實質審議權歸地方。例如都市計畫農業區變更方式，行政院於民國八十一年函示，除特殊狀況外，應採區段徵收。之後土地徵收條例明定，都市土地之農業區、保護區變更為建築用地，或工業區變更為住宅區、商業區者，應採區段徵收。但因區段徵收地主領回抵價地比例以百分之五十為原則，而市地重劃的地主分回比例，依照平均地權條例，至少百分之五十五，故而地主常以各種理由要求改按市地重劃，雖須經地方都委會審議，但只是走個流程，完全取決於地方首長，鄭文燦案應是如此，內政部當然駁回。此案明文規定，鄭愚不可及。

至於非都市土地變更三十公頃以下，則授權地方政府審議；興辦事業計畫、環評及水保審議也在地方，審議規範的彈性空間，可讓政商沆瀣一氣，發揮得淋漓盡致。

殊不知，民國七十六年解除戒嚴後開放黨禁報禁，透過政黨、媒體及多元公民社會的監督，政府施政日趨透明化，縱使密室協商，隱匿一時，也終會被揭穿。可惜，政治人物及公務員很少參透，懷僥倖的心理。鄭文燦案如非桃園市政黨輪替，檢方能否順利取證，不無疑義。

對鄭文燦案，賴總統表示，不分黨派、不問何人，只要涉及非法，檢調都應查辦、毋枉毋縱。說得真好，可是賴總統嚴予責人、寬予律己，小如堅定捍衛萬里老家違建，大如基於個人台獨信念，身為總統既不遵守中華民國憲法，又鼓動人民包圍國會，且發表「新兩國論」，不惜升高兩岸危機。

鄭文燦案不論最終結果如何，個人政治生命恐已結束，影響有限。賴總統則不然，身繫二千三百萬黎民百姓。只為個人執念，又何曾胸懷生民？