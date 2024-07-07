星期透視／兩岸敵意螺旋… 亟需交流活水

當前兩岸關係風險雖屬可控，但若不能盡快止跌企穩，放任讓敵意螺旋持續堆疊，則後勢發展不容樂觀。五二○以來就影響兩岸關係三個層面觀察，不論是外在的美、中大國博弈；抑或兩岸雙邊的政治互信與民間交流；乃至兩岸各自內部政治、經濟、社會因素對於兩岸發展制約，雖尚未讓兩岸關係面臨到「明顯立即」的危險，但持續放任「惡意堆疊」的確有可能如「莫非定律」般出現大家都不樂見的最壞的狀況。

首先，就外在面向觀察，雖然美、中高層各項對話管道暢通，但仍欠缺基本互信。五二○後中共對台的施壓，除了對內交代、對台威懾外，更多的劍指美國。從五二○後北京外事系統與涉台系統的官員發言層級，主要官媒「人民日報」的報導與評論，到對賴清德總統批判的力度與用語，都凸顯北京對於美國外部勢力介入台海事務的重視；遠遠高於對於賴總統「謀獨」的重視。在台海兩岸欠缺互信下，北京自然對美中太平洋的「大兩岸」重視，遠高過台海的「小兩岸」。是以，面對未來不論是在美國大選兩黨競相提出「挺台抗中」訴求，抑或如果川普當選後，都可能為當前低迷惡化的兩岸關係投入新的變數。

其次，就兩岸互動與交流觀察，不論賴總統五二○演說內容為何，中共都會採取文攻、武嚇、終止部分ＥＣＦＡ早收清單與法律懲獨措施（只是依據演說內容有低度、中度、高度不同選項）。在蔡總統八年完全執政下都無法建立政治互信與重啟談判，寄望「雙少數」的賴總統一篇五二○演說與未來四年能與北京建立互信重啟協商，不啻為天方夜譚。五二○後兩岸無法建立互信雖屬預期內，但兩岸的人員互動與交流，仍然停留在「口頭喊話」與「責任在對方」則讓人失望。

從對岸在海峽論壇後公布的懲治台獨廿二條，到我方發布陸港澳橙色旅遊警示，都背離了習近平的「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，與賴總統五二○演說的「兩岸可從重啟雙邊對等的觀光旅遊」。過去四年在兩岸欠缺政治互信與新冠疫情肆虐下，造成兩岸人員無法正常雙向往返，人民敵意螺旋加深。如今疫情已過，雙方卻仍高度「政治掛帥」，只會「一味地指責對方，從不反求諸己」，更不願就「操之在己」部分採取善意堆疊作為，這種口水多於汗水的作為，亦讓人感到扼腕。

最後，就兩岸各自內部制約因素觀察，在台灣內部自五二○後朝野更加對立，不論是在中央的行政與立法互動，到地方各式各樣罷免案的推動與醞釀，台灣內部朝野的爭權惡鬥更甚於兩岸。一個藍綠惡鬥的台灣，已對兩岸的和平穩定，乃至兩岸民間各項互動交流投下更多的變數。同樣的，在大陸內部官方講的要「融合發展」與「和平統一」，但民間卻充斥「以武反獨」與「武力統一」訴求。面對兩岸的政治分歧，加強人員雙向交流可說是兩岸和平發展的活水。

面對美國大選前後美中的大國博弈新挑戰，面對兩岸善意無法堆疊敵意不斷加深，面對台灣內部朝野對立加劇與兩岸人民誤解加深。雙方理應避免誤判、防範意外、做好危機管控外，要避免兩岸人民敵意螺旋不斷升高，要避免兩岸和平格局從量變到質變唯一的法門，就務實推動兩岸人員正常雙向的交流。

（作者為淡江大學兩岸關係研究中心主任）