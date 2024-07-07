名家縱論／川拜競爭難變 國會席次很關鍵

六月廿七日美國總統候選人第一場辯論，國際社會及各國媒體高度關注。兩人在國內政治及國際外交方面有不同的政治哲學及政策取向，自然也會對世界安全造成衝擊。

不過，這個老牌民主國家似乎已走到盡頭，兩個政黨竟然只能各自推出八十上下的候選人，一位是經常迷失方向、不知身在何處、記錯政治領袖名字、說話突然中斷的現任總統，一位是道德淪喪、滿口謊言、曾經被兩次彈劾、官司纏身的前任總統，選民難道沒有更好的選擇？

原先還希望拜登能在辯論中站穩腳步，但顯然起手式就幾乎已注定輸掉選舉，不僅開場時聲音卡在喉嚨，聽不清楚咬字發言，同時因氣若游絲，讓觀看者很難跟上他的論述。川普雖然說了許多浮誇空話，包括謊言，但基本上氣定神閒，感覺上中氣十足；而拜登有時目光呆滯、表情僵硬，即使是他的支持者，也不得不擔憂他的心智狀態還適合選下去嗎？

如果第三黨的候選人年富力強、有足以感動選民的論述、邏輯清晰，具前瞻性的遠景，即使因美國兩黨政治的根深蒂固不太可能突破當選，但至少提供中間選民或不滿意兩黨候選人者另一項選擇。然而，目前獨立參選的小羅勃甘迺迪也超過七十歲，且有痙攣性發聲障礙的問題，讓選民無法很舒服地聽他演講。小羅勃甘迺迪不僅有些政見非常偏激，同時還傳出曾性騷的醜聞，基本上不是一個替代的選擇。雖然他目前有五至十％的支持度，但在接近大選時，兩黨基本盤還是會歸隊。一九八○年雷根與卡特競爭時，第三黨候選人安德森的支持率從六、七月的兩成，下跌至八、九月的一成五，到十月的一成左右，最終僅獲不到百分之七選票，很可能就是小羅勃甘迺迪的寫照。

基於此，民主黨執持者、金主、及自由派媒體在辯論後開始呼籲拜登退出選舉，因為如果川普重返白宮，不僅他們的價值信念與政策偏好將會生變，同時滿口謊言及官司纏身的總統，也讓美國引以為傲的民主傳統蒙羞，更可能衝擊美國的國際領導地位。由於民主黨早已脫離由全國黨代表大會密室協商的時代，初選是目前決定候選人的唯一機制，因此拜登若不自己決定退出，民主黨將無法強行換將。

在第一夫人力挺丈夫繼續參選、許多州長也為他背書情況下，即使有民主黨聯邦眾議員公開表態換人，但拜登應會堅持要與川普再戰。民調顯示，即使換上副總統賀錦麗或是加州州長紐森、密西根州州長惠特莫，他們對抗川普的支持度還輸給拜登。唯一能贏過川普的民主黨政治人物是前第一夫人蜜雪兒歐巴馬，但顯然她沒有意願，更不合適表態。

在未來一個多月的民主黨全國黨代表大會前，若拜登的身心狀態沒有明顯惡化，民主黨應不會選擇陣前換將。川普現在躊躇滿志，視白宮為囊中之物，可能因輕敵犯下錯誤，讓拜登有機會勝出。不過民主黨是否能夠保持參議院的多數，還是一個疑問，在西維吉尼亞參議員曼欽選擇退休後，目前評估最佳的狀況是五十對五十，但若是兩個紅州（俄亥俄州及蒙大拿）的民主黨現任參議員任何一位連任失利，就變成少數。眾議院的選情也是一樣，民主黨需要多拿下五席才能成為多數，但這五席卻相當遙遠。換句話說，若是川普勝出，共和黨很有可能兩院都掌控多數，在民主黨沒有制衡力量情況下，他將能為所欲為，成為美國政治及國際關係難以預測的變數；拜登即使僥倖獲勝，沒有議會多數的支持，他也將難有作為。

（作者為政大國關中心兼任研究員）