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工黨政府上任 對外走向變革

聯合報／ 張孟仁／輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人（新北市）

七月四日的英國選舉結果，意味著將有一堆新面孔主導英國國際形象，包括新首相施凱爾爵士、以及雷納、里夫斯、拉米等，工黨新政府有壓倒性的選民支持，將長期領導英國，其外交政策值得關注。剛卸任的蘇納克選前曾以「英國選擇未來的時刻」爭取選票，他提到俄羅斯侵略烏克蘭、中東極端主義、中國尋求在科技領域站在世界尖端，以及敵對國家利用移民滋擾英國邊防帶來的挑戰，這也是工黨政府需要面對的課題。

英國新政府的對外走向，可從選前表態和談話看出端倪。施凱爾曾表示，工黨沒有計畫讓英國重新加入歐盟，但會尋求與歐盟簽訂更有利英國的條約。新首相的說法與接任外相的國會議員拉米說法吻合，拉米表示：工黨擬與歐盟簽署新的安全協定，包括軍工業與國防採購的進一步整合和強化。

拉米曾提及一旦上台，工黨將推動英國對外政策在三大重點領域的「重新設定」：與歐洲的關係、氣候變遷，以及與「全球南方」的關係。在外交政策方面，工黨和保守黨在處理烏俄戰爭方面將保持連續性。此外，施凱爾作為人權律師的經驗將遭致更多批評對以色列政策的壓力，這也將是首次考驗新工黨政府會有多大程度背離美國的政策。另可研判對移民的溫和態度，將使施凱爾很難是義大利總理梅洛尼的朋友。

至於英國對中國的政策可能面臨改變。保守黨現行對中政策三大支柱為保護國家安全和利益、與盟友協調一致、跟中國維持接觸往來。事實上，工黨及部分專家學者認為，保守黨的中國政策缺乏連貫一致性及跨部會整合，因此工黨承諾在上任一百天內全面盤點英中關係。工黨提出與中國往來的３Ｃ準則：競爭、挑戰、合作，然而拉米另強調第四個C：連貫一致，透過連貫一致的對中政策，在氣候變遷、公共衛生、貿易等領域，尋求與中國合作，但必要時該與其競爭挑戰，特別是在國安領域。

拉米打算採取「與中國接觸、對話、合作，避免把中國跟俄羅斯、北韓和伊朗送作堆」，拉攏北京對俄羅斯等「俱樂部」成員發揮正向影響力。拉米的作法會是效法歐美夥伴推動讓更多跨部會官員訪問中國大陸。關於解決台灣海峽的緊張情勢，包括中國可能侵略台灣，拉米表示，英國對台灣的立場不變，多年來連貫一致，「工黨會向中國傳達這一點」。不過，工黨會關切發生在台海的侵略性作為。

儘管工黨主張英國官員應積極訪中，但尚未提出任何優先交涉的議題或前提，常標榜的人權也未見蹤影，但時值換屆調整，不排除有更清晰的走向。另值得注意，工黨普遍更重視與歐洲的關係勝過於保守黨對印太區域的關注。

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