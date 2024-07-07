執政無能 內鬥轉移焦點

海基會董座鄭文燦因涉貪遭檢方聲押，經桃園地院裁定以五百萬元交保。消息一出，政壇炸鍋。總統賴清德回應，「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，毋枉毋縱。」藍營則質疑在鄭生日當天從日本返台時下手，綠營宮鬥劇浮上檯面；藍委王鴻薇指出，賴上任後只有鬥爭，對外抗中保台，對內對抗在野黨，提釋憲對抗立院，提不出任何福國利民的政策，乾脆打貪整肅政敵，以轉移執政無能焦點。

賴團隊從五二Ｏ上台後，打著「新兩國論」旗號，卻是空心大佬倌，治國看不到有任何「撇步」。某媒體最新民調，近四十五％民眾認為國會修法覆議案失敗全因賴清德「每天搞鬥爭」，從此來看，藍委的批評還真頗有理路可循。

就以日前我方漁船被大陸海警船強行登船查扣為例，海委會主委管碧玲當下不敢露面。我海巡艦艇雖有護漁，但不敵對岸海警的噸數與數量，只能眼看著大陸帶走我方漁船和漁民，海委會主委敢說什麼？陸委會副主委梁文傑不談如何營救與如何和陸方溝通事宜，卻還在搬弄「兩岸是兩國」，全然草包模樣。在輿論壓力下，主委邱垂正趕緊說「兩岸關係就是兩岸關係」，問題是賴迄今仍不發一語。

二月金門海域陸船翻覆事件迄今無解，兩大陸漁民遺體還在金門。如今澎湖事件海基會雖去函海協會請陸方盡速釋放我方人船，問題是賴只知「新兩國論」，不提「兩岸人民關係條例」，梁文傑又口口聲聲「兩岸是兩國」，賴政府又要憑什麼和對岸談判呢？

賴政府光會講主權，不會處理兩岸關係，難怪過兩天另一艘澎湖漁船在公海捕小管又遭大陸海警追逐，這就是兩岸現況，賴團隊可有解決方案？七月五日基隆漁船也遭日本扣押，賴團隊卻縮頭，由船東籌錢贖回被扣之人。講主權撂大話不是真本事，幫人民解決問題才是正道，但賴清德就任總統迄今顯然並未做到。

再看立院民進黨團在內政委員會把持議場，不讓召委宣布開會，高金素梅要轉移開會地點，柯建銘等人竟「軟禁」議事人員，行徑如此囂張，就為阻擋藍營要提選罷法修正案。在國會改革法案修法過程，民進黨號召青鳥到議場抗議，高呼「反擴權、反黑箱、要審查、要協商」，如今綠委卻搶議事錄、羞辱藍委，不讓開會不讓審查，這就是賴所謂的「合法合憲」立法嗎？更可笑的是，同時進行的其他三個委員會召委都是綠委，在宣布休息後跑去內政委員會去聲援，讓三委員會停擺。這就是賴所率領的立院「菁英嘴臉」，凡不合賴意志就當家鬧事，寧可讓國家運作空轉。

能源問題又是一例，官員光說「跳電不是缺電」，要民眾少開冷氣；抱著非核家園的神主牌，今夏就是要全民熱到爆，只會火力全開汙染全台卻不敢走向能源多元化來解決真正的問題。

賴政府只會空喊主權，又是搞內鬥轉移焦點高手，卻不會做事。看看如今賴清德對鄭文燦涉案一事的冷回應，遑論將如何應對在野黨政治人物。莫非這就是未來四年少數總統的真實面目？