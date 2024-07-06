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將上台 工黨問題未必少

聯合報／ 黃琛瑜／淡江大學公共行政學系副教授（台北市）

七月五日英國舉行國會大選，選舉結果如同選前民調預測，反對黨工黨取得壓倒性的勝利。工黨所獲國會席次，為該黨於國會選舉史上第二高席次。執政的保守黨面臨慘敗，席次創下該黨於英國國會選舉史最低紀錄。

工黨大勝，部分原因得利於對手保守黨的慘敗。然而，保守黨問題多，工黨問題不會更少。目前英國政府債務升至近六十多年新高，稅收幾乎達到歷史新高，政府支出亦不斷增加。工黨上台後，如何能夠進一步提高稅收、減緩政府債務累積、及擴大公共服務，實為困難挑戰。

英國前首相特拉斯向富人減稅的政策失誤，引發民怨導致其成為英國歷史上最短命首相。在經濟成長趨緩的後脫歐時代，如何落實稅收劫富濟貧的理念，創造經濟平等與國家富裕，成為工黨的左派考驗。

保守黨執政十四年間，面臨許多外部挑戰，包括疫情與俄烏戰爭。然而，保守黨的真正敵人，卻是自己。

二○一六年的英國脫歐公投，使保守黨黨內疑歐派與親歐派鬥爭，演變成國際事件。公投後的英國政壇，陷入脫歐與留歐派的多年紛擾內耗。二○二○年英國脫歐後，雙方貿易的障礙間接推升英國物價並減低國外投資意願，且脫歐後英國缺工問題浮現。

高昂的生活成本、醫療體系瀕臨崩潰、移民人數攀升，成為保守黨遭民眾背棄的最後稻草。脫歐，是保守黨創造的未解習題。脫歐後，英歐關係仍存在諸多難題，特別是北愛邊境問題。

脫歐公投中，英國主要政黨皆表態支持留歐，公投後卻成了脫歐派。脫歐前，歐盟屢屢成為英國政黨政治中轉移國內問題的代罪羔羊。不過，此次大選中，脫歐成為各黨避而不談的隱形議題，好似房間裡的大象。英國主要政黨對於脫歐議題的搖擺與遺忘，凸顯政治議題的真假虛實。

保守黨 脫歐 英國

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