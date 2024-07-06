英變天 保守黨輸在財政

在兩年前史上最短命的首相特拉斯自製自導了一場的英鎊危機時，我們即已預告了今日保守黨的敗選（二○二二年十月廿四日聯合報民意論壇），但工黨創下黨史次佳國會席次的戰績，卻是要感謝十四年前保守黨另一首相─卡麥隆力推的財政撙節政策。

很多理由可以解釋今日保守黨的慘敗：強生執政時不斷被揭露的謊言與醜聞賠上了該黨政治人物的形象、特拉斯執政時自我引發的英鎊危機賠上了該黨獨享的擅長經濟治理的美譽、蘇納克執政時停滯性通貨膨脹所帶來的生活痛苦指數以及不尋常的、近乎放棄的消極選舉造勢等一連串的錯誤，都可以說明為何保守黨十四年的執政在今日畫下句點。但翻開英國選舉史，保守黨向來是英國選民的首選，二次戰後保守黨取得勝選的機率不僅遠高於工黨，且一旦執政，均可輕易取得連任。反觀工黨，一直要到二○○一年時，才由布萊爾首次打破工黨政府不連任的魔咒。

保守黨受到英國選民的厚愛很大原因來自於它被認為可以帶來更佳的經濟生活。是的，對多數選民來說，政治不是難解的國家大事、不是遙遠的地緣政治，而是每日的生活與日常。它應該是穩定的物價、品質良好的公共服務與建設、有未來的就業前景。穩定的物價因烏克蘭戰爭而不可得，有未來的經濟前景因為公投選擇脫歐而變得渾沌不清，品質良好的公共服務與建設則因為保守黨自二○一○年起長期奉行的財政撙節而一步步地損壞，走向崩解。

如果前兩者無法歸責於保守黨，那後者則完全是該黨的執政印記，政策的效果則在數年後逐步呈現在選民的生活日常中：公立學校的設施無法維護與更新、醫療資源（包括醫護人員）的緊縮導致等待治療時間不斷延長、公共交通運輸再也無法準時與順暢運作、執法的警察甚至因工作津貼的刪減而出現必須兼差的窘境。生活於是在一種不斷下滑與下墜之感中循環，對政治的感受則是不斷的期待與不斷的失望，反應在大選中則是選民的冷漠與極端投票。

因此，此次大選的結果看到的不是工黨在得票數上出現突破性的成長，儘管在席次上大勝，事實上，它的得票數只比預期的成長了百分之二。選舉結果所呈現的是投票率的低落，以及極右派選票顯著地成長。本次選舉不僅創下英國史上第二低的投票率，僅有百分之六十，它同時也是首見極右派政黨的得票數成長為第三高票百分之十四的一次大選。

新任首相施凱爾曾於二○一六年時以工黨議員的身分來台參加研討會，台灣學界對他並不陌生，他誓言將英國的基礎建設一磚一瓦（brick by brick）的恢復回來，他顯然理解政治必須是人民生活中感受到的美好日常。