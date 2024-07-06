獎勵淘汰蛋雞 不如飼料降價

為調節國內雞蛋產銷失衡，農業部獎勵淘汰蛋雞，採「有條件方式」補助，對象為化製廠、屠宰場及蛋雞場。兩年前的「蛋荒」，農委會獎勵蛋雞生產，同步補助禽舍興建、蛋中雞飼養及蛋雞場，另破例專案進口雞蛋，增加種雞。當時蛋價水漲船高，政府為擴充產能，新建的蛋雞場投入，但從種雞、雛雞、中雞、蛋雞及雞蛋產量等資訊的管控失能。

政府提出蛋雞淘汰計畫前，淘汰蛋雞價格六元／公斤，雞蛋產地價格廿五點五元／台斤，幾乎沒有飼養利潤，寡產雞原本就會加速淘汰，補助措施一上路，化製廠屠宰場淘汰雞數量暴增，屠宰線及冷凍量均滿載。量暴增、價崩跌，淘汰蛋雞價格腰斬，剩三元／公斤，申領了補助，有增加雞農淘汰的誘因嗎？雞農沒因補助受惠，還要共襄盛舉「領補助」，承擔民眾的冷嘲熱諷。

產地雞蛋與淘汰蛋雞市場價格低迷，餐飲及相關加工零售未降價，價差持續擴大消費者抵制，使得需求量無法提振，現階段應力促生產成本與末端售價合理化，恢復民眾選購雞蛋的意願。

農業部補助雞農淘汰蛋雞誘因低，多生兩顆雞蛋就超過補助款了，延長免徵飼料進口營業稅使飼料降價，對蛋農經營幫助較實質。

此外，日前雲林地檢署則偵破一起從中國進貨濃縮禽流感疫苗走私動物禁用疫苗案件，雖係非法使用，但面對禽流感威脅，政府是否開放施打禽流感疫苗？若繼續禁用疫苗，則應保障守法養禽業的權益，杜絕非法疫苗事件影響整個產業，主管機關宜強化對產業鏈的資訊掌握時效精進預警作為，才是正本清源之策。