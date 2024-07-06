多種病毒流行 4招防疫

疾管署最近發布台灣正流行多種病毒，包括新冠病毒變異株多元化，提升傳播力，且年長者的重症率升高。此外，人流感病毒Ｈ１Ｎ１也在流行。換言之，年長與免疫脆弱族群，仍應嚴防呼吸道病毒感染，減少在尖峰時搭乘大眾交通工具或去醫院探訪親友。

此波新冠患者，除了低燒、咳嗽、喉痛、咽喉卡痰、聲音沙啞病徵，約有一半病患全身痠痛，也有不少轉為重症，且病癒後出現腦霧。中醫師發現病人在感染時，若常食辛辣或吃補，易出現過敏原引發的自體免疫風暴，造成急性血管炎，即皮膚有似疹子的出血點，因此建議患者少吃過敏食物、辣食、飲酒或進補。

近期歐洲和美洲的新冠病毒陽性率上升。今暑法國將有各地參加奧運的人群聚集，而俄烏戰爭難民仍持續漂流，此兩機會經群聚擇選出更易傳播的「新」病毒，再經旅遊四處散布，全球疫情可能將有難捉摸的新變局。幸XBB.1.5疫苗至今對新病毒變異株仍可預防五十八％的重症。

台灣本土疫情往往與國際疫情相關，近四周我國境外移入病例偵測結果的JN.1、KP.2、KP.3、LB.1與XDV.1新冠病毒變異株，與本土病例在這些病毒變異株的百分比趨勢相近，因此糖尿病、癌症、愛滋病毒感染者、腎臟病患等免疫脆弱者，須特別避免多次感染加重病情。

此外，今年有高致病性Ｈ５Ｎ１禽流感病毒在美國不但感染牛，且牛奶品與接觸者也驗得此病毒，即喝生牛奶有風險；且已有三人感染此病毒而出現結膜炎，因此畜產人員必須留意這些病徵，一旦出現，請「盡早求醫」。Ｈ５Ｎ１病毒不但曾在西班牙感染貂，近年也感染貓等動物，甚至傳播到極地的北極熊、海獅、企鵝，對生態、動物及人類健康的後續影響，有待評估；芬蘭已首先在今年對人接種Ｈ５Ｎ１禽流感疫苗。此外，澳洲出現高致病性Ｈ７Ｎ８禽流感病毒，值得我國強化動物接觸者的新知教育。

再看去年台灣南部大流行的登革熱，台南市今年提早社區動員，至今本土病例數甚低；而高雄有「風險為基石的整合偵測」，一旦病例出現，快速斬草除根，因此本土病例數仍在可控範圍。另今年北美洲、歐洲均有病例，世衛組織在五月三日特呼籲加速研發登革疫苗。

今年幸無第七十一型腸病毒的重症。顯然，往後台灣北部防疫重點在防範呼吸道傳染病，南部仍須重視蚊媒傳染病。因此誠摯建議：

一、設置防疫傑出獎，鼓勵新穎科技防疫。

二、行政院應邀病毒學家、疫苗專家、免疫學者、防疫實戰人員、流行病學家，組「呼吸道病毒疫苗」研究團隊，決心近年推出免疫效久、能抵抗多種病毒變異株的新冠、流感雙價通用優質疫苗，齊心跨國防疫。

三、各縣市宜推動「傳染病數位整合偵測系統」，納入重要風險因子，將輕症、重症病例定義標準化。讓防疫提前至預防與管理風險因子；以人工智慧為防範未來大流行作萬全準備。

四、凡遇重症／死亡病例、群聚病例、各地區首發病例，及年齡大於六十五歲年長者有慢性病或細菌共同感染的病毒，宜進行「病毒全長序列」分析，找出病毒擇選、壯大流行的機制。推動國際合作，共促全球衛生。