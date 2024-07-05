陸海警強勢 我海巡新挑戰

兩岸氛圍隨酷暑來臨更加緊張，七月二日澎湖籍漁船「大進滿八十八號」在金門周遭海域進行捕撈小管的作業時，遭到中共海警拘捕，由於此事件正好發生於中共在南海與菲律賓發生海上衝突之後，六月十五日中共也已生效「海警機構行政執法程序規定」，故而中共是否會將近期海警在南海的行動複製到台海與東海，是外界關注的方向。

中共認為我方在伏季休漁期進行捕撈，並使用非法拖網漁具已經違反規定；而在強扣的過程中，中共憑藉優勢的海上力量讓我國海巡署雖然有意攔阻，但隨著船隻逐漸深入中國大陸海域，且海巡船艦在噸位與數量上都處於劣勢，只好掉頭駛離。

雖說過去也發生過類似事件，其後也在漁民支付罰款後獲釋，但就漁民提供的資訊來看，當時也有其他進行捕撈作業的船隻，為何會針對特定船隻選擇性執法？是單純因航速較慢而被攔截，還是在過去兩岸默許的潛規則已被打破之下，中共海警會更常態且強硬的執法？也有觀察認為此次中共海警的行動，與日前我國漁民通報發現中共核子動力潛艦有關。固然海軍為保密而不會透露漁民資訊，但若漁民主動公開，是否會招來中共後續的反應？這都是後續可關注的方向。

從事件發展來看，中共目前應會將事件定調為執法事件，雖有扣押的動作，但不會上升至國安事件。畢竟中共海警局發布的第三號令中，明定了當局可登檢扣押「非法進入我國領海」及其以內海域的「外國船舶」，可以未經審判即拘留涉嫌非法侵入者卅至六十天。但對我國的船隻來說，中共不會將其視為外國，因此應不會完全複製中菲南海海上衝突的模式，而是會回到二○○三、○五、○七年，十七艘台灣漁船因違反「伏季休漁」規定而遭中共執法船隻登檢扣留案例的模式處理。

但在此次執法之後，是否會藉此再次確定過去禁限制水域的執法權，讓我國漁民不再有模糊地帶的操作空間，而必須遵守中國大陸的「國內法」？藉由法律戰的運作，逐漸過渡到實質司法治理權的掌握，這可能都是中共背後的戰略。

需注意的是，此次行動是海巡署成立以來，首次將護漁作業深入中國大陸海域，甚至艇上的海巡人員已經可以看到晉江市的燈火，代表已進入近岸六海里左右的距離，雖然最後鎩羽而歸，但也表現出海巡的決心。但海上維權除了堅定的態度，更需要合適的應對裝備；近期我國雖然在海巡造艦上急起直追，但在數量與噸位上，對比中共海警卻有相當大的努力空間。

中國海警除接收解放軍海軍改裝的０５４Ａ、０５６護衛艦外，近期也有資料透露中共利用０５２Ｄ的構造，去除垂直發射飛彈系統後，打造海警版的新船艦。背後原因除統一船廠與物資的後勤保補系統之外，也可在需要時進行人員的互補調動，在戰略運用上更具彈性。大型高噸位的船艦更成為中共在周邊海域上爭權的先鋒利器，讓各國更加重視中共海警的發展。

海巡署過去的主要任務是打擊海上與海岸偷渡走私的不法分子，但隨兩岸與國際局勢的變化，從金廈海域的衝突、淡水河口大陸快艇突穿，到這次澎湖漁船被扣，這些衝擊代表著海巡官兵當前面對的不是輕火力的犯罪集團，而是隸屬於中共武警的海警。

在面對完全不同等級的對手與日益複雜的任務時，政府可能要對海巡署有新的角色規畫與裝備更新，才能面對新挑戰。