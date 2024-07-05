拿掉「老弱婦孺」 長者女性也得利

博愛座爭議頻傳，衛福部日前預告修正「身心障礙者權益保障法」，將「博愛座」名稱改為「優先席」，適用對象也從「老弱婦孺」改為「實際需要者」。

持平而論，此次修正不僅讓法條的表面文字更貼近立法核心精神，也就是誰有需要，誰優先使用，同時能消弭社會對於長者及婦女的刻板印象，有助世代及性別平權。

隨著醫學及保健相關技術的進步，現代社會的長者不僅日漸長壽，不少人的身體狀況也與壯年族群，甚至青年族群不相上下。如果社會還膝反射式的持續將「老」與「弱」畫上等號，除了悖離事實，也可能抹滅長者的許多機會，如就業及參與體育活動。

同理，當代女性的能力與自我定位也與過去女性大不相同，作為與男性完全可以平起平坐的角色，「婦」又為什麼一定要繼續與「弱」相提並論呢？

不論符合社會現實還是彰顯平權價值，一竿子打翻一船人的「老弱婦孺」通稱都已不合時宜。政府的其他法令若有相同字眼，也應通案思考是否與時俱進。