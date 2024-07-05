易名優先席 失原有道德意義

根本上博愛座具有宣示「關懷與協助周遭弱者」的本質。讀者或不難同感：落實如此關愛他人之作為，應該可以化解社會諸多暴戾酷虐之凶氣。雖然社會關注度不同，其實此議題重要性是否不下於廢死爭議？衛福部先前已經預告「身心障礙者權益保障法」修正草案中更名為「優先席」，但也引發疑義。

從上述關愛他人的角度，筆者認同民意論壇七月一日李振清教授的文章。對博愛座改名，其強調「博愛座代表一種優質的文化與進步的文明」。不過，即便是認同李文所論述博愛的意涵，博愛座既然是要形成民眾普遍生活中的共識，則有必要更接近庶民生活的視野。

同樣是關懷「周遭的弱者」，在生活中經常可見的愛心捐款、愛心捐血、愛心便當等，以「愛心」為名的宣示，是否更貼近一般生活的感受？禮失求諸野，對比孝經中表述的「博愛」，更簡單而引人感受進而心動？所以，「愛心座」或許不是最好的選項，但應該是有感動力的名稱。

按此說，讀者不難感受衛福部等部會所主張易名為「優先席」，完全脫離原先所蘊含而且應該兼具的禮教意義。猶如妄自菲薄，自認台灣社會缺乏相當的文化理想，尚且訴諸歐美的priority seat，並且誤以為如此改名遷就西方的名稱，可以同樣滿足某些執行上的需要，完全拋棄原名所具有道德訴求的價值。

整體言之，應該要改的反而是英文名稱，而不是從西方文明來思考，更避免原名具有的道德理想被生硬的priority seat嚴重扭曲破壞。特別在維護應有的道德訴求，不管是沿用「博愛座」，或改為「愛心座」，應該將英文名字改為「Charity seat」，或沿襲一般「Love donation」而改為「Love seat」。主政者不應該連使用公共設施的道德理想都矮化在西方的習性下。

至於衛福部預告將以「身心障礙權益保護法」修正草案更名處理，然而該法意在維護身障者權益，藉納入「其他實際需要者」於所指跟博愛座有關的條文，並非該法之管轄而屬無稽，且同樣模糊而不可行，更無法達成「關懷與協助周遭弱者」。

就審酌可行性，或可聯想在高鐵甚至航行器等設施上，其巡迴的服務或執勤人員如何協調或規勸旅客的座位安排等。其中涉及如何授權該等人員，則應屬主管當局須務實斟酌的細節。