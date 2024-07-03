房價持續漲 住宅政策在哪裡

最近新青安房貸政策引發爭議，雖然政府好意想幫助年輕人購屋，卻引來投資客假借人頭炒作房市，造成房價不斷飆漲，於是要求銀行追查人頭。加上剛實施的囤房稅2.0和央行的第六波房貸信用管制措施，各部會如此大張旗鼓，是否就能解決房市的投資炒作，減緩民怨？

當前房市的根本問題在於高房價如脫韁野馬，持續飆漲。今年第一季新推個案房價全國平均每坪約五十萬，台北市一○九萬；相較疫情前，全國廿九萬，台北市八十萬。去年底房價所得比全國平均十倍，貸款負擔率四成三，台北市更高達十五點七倍和六成七；相較四年前全國八點七倍，三成五與台北市的十四點四倍和五成八，造成已購屋者的住房負擔壓力愈來愈沉重，而未購屋者也愈來愈望屋興嘆，更造成擁屋者與無屋者的社會貧富差距愈加擴大。

如此高房價，一般大眾的所得無以負擔自備款及長期貸款，如何能長期支撐高房價？新青安鼓勵購屋，支撐高房價，但也只是近期推出，不過是火上加油，為何高房價仍會持續上漲？這一方面既凸顯台灣仍有不少有錢人，在偏低的房地產交易與持有成本下，特別偏好投資房地產；另一方面，因應高房價，建商推出大量小坪數、高單價、低總價產品，吸引財力有限的自住或投資客，甘冒借貸風險，節衣縮食，委曲求全，完成購屋夢想。

面對近年來房價的持續飆漲，特別看到過去長期房價的大漲小跌，堅信未來只漲不跌的「預期心理」，不論自住或投資，相信愈晚買愈划不來的信念，購屋者都一窩蜂進場購屋。

然而在不斷投資轉手與借貸支撐高房價的負擔壓力下，不合理的高房價不可能長期存在，遲早將面臨房價泡沫修正。屆時若是長期緩跌，如同一九九○到二○○三年般，衝擊較小，將是較佳狀態；反之若是短期崩盤，如同一九九一年的日本，衝擊較大，並不樂見。

因此，政府若未能解決房價的預期上漲，不但貧富差距擴大，生活與居住品質下降，大家也不敢生養孩子，而且住房變成賺錢甚於居住目的商品化下，空餘屋逐漸增加，全民過度投資房地產，不但浪費資源，更造成資源排擠，其他產業經濟衰退，影響整體經濟發展。最後高房價將動搖國本，令人憂心。

目前政府未積極面對解決高房價持續飆漲問題。賴總統宣稱八年提供百萬戶社會住宅為主要住宅政策，包括過去蔡總統的廿萬戶社宅外，再加十三萬戶興建社宅，十七萬戶包租代管，以及五十萬戶租金補貼。這些數量有限且未來長期才能提供的出租社宅，完全無法抑制當前高房價。

另外，內政部已實施的平均地權修正條例禁止房市炒作以及管制法人購屋，似乎雷聲大雨點小，中央與地方均未落實，道高一尺，魔高一丈，管制寬鬆，投資炒房案例層出不窮，新青安人頭即可見一斑。囤房稅及房地合一稅2.0，因稅基評定過低遠離市價，實質稅賦不痛不癢，房地產投資仍有利可圖。央行六波的選擇性信用管制，考量整體金融與經濟，只能溫和以對房市，對房價抑制作用有限。

換言之，若不調整當前各部會不落實的溫和打炒房措施，提出具體完整的住宅政策，展現政府打炒房決心，化解人民房市投資炒作仍有利可圖的預期心理，高房價泡沫化危機將無可避免。