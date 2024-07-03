政治司法鬥爭 南韓是賴清德的鏡子

兩年半前，南韓總統選舉時，國民之力黨參選人尹錫悅以百分之四十八點五六的得票率當選總統。因此執政以來不僅面對反對黨不承認是「總統」的尷尬，並且施政上受到的抵抗多於合作。

尤其在今年四月舉行的國會議員選舉，民主黨等五個反對黨奪得了一百九十二席，幾乎是國會三百席總額的三分之二，在超大的「朝小野大」之下，尹錫悅更顯得愈來愈無力。

新國會開議以來，民主黨包辦了十一個重要委員會的委員長，通過設立七個特偵組調查尹錫悅和其夫人金建希。一心一意要讓尹錫悅提早下台。

原支持尹錫悅的選民則對尹頗為失望，因為二年多來，看到前總統文在寅等人弊案纏身，卻能逍遙法外，應該迅速司法判決給人民一個交代，不能有絲毫馬虎。

諷刺的是，有罪在身的民主黨代表李在明和第二審已判刑兩年的前法務部長曹國，都順利當選國會議員，國會成了他們的避難所。民主黨可以自行立法，懲處法官與檢察官，也可以舉行聽證會，找總統辦公室的秘書長等人來備詢。

近日法制司法委員會委員長鄭清來主持聽證會時，簡直像老師要學生罰站般對待前國防部長及現役將軍多人，讓退役軍人忍無可忍，約有兩千多人前往國會抗議，甚至有人要鄭清來道歉，否則不罷休。

這些事件起源於李在明。民主黨全力「保護」這位被該黨幹部稱譽為「爸爸」的李在明，如果爸爸被判刑，等於該黨解散，且無人挑戰二○二七年三月的總統選舉。是故朝野「吵架」不斷，南韓社會也動盪不安。

北韓金正恩則很會選擇黃道吉日。近來趁南韓人民兩派嚴重對立，有利北韓透過飛彈和氣球製造混亂，尤其美國總統選舉只剩幾個月，金正恩非常懷念「川金會」，讓他有機會重新站在國際舞台亮相。

尹錫悅與賴清德同病相憐。一方面是國內政治的紛紛擾擾不斷，另一方面中共與北韓的「文攻武嚇」加劇。以南韓過去的經驗來說，當其國內政治陷入不安，就是提供對方「攻擊」的最佳時機。

南韓的政治司法鬥爭，目前來看沒有結束的時間表。南韓政黨輪替一向意味著洗清前政府的油漬，尹錫悅若無法讓文在寅等人接受法律制裁，剩下的任期恐將愈寸步難行。

美國在變，南韓在變，世界也在變，好像只有台灣還過著太平盛世。賴清德的「台獨」耕耘，比蔡英文百倍也不為過。如果，讓台灣繼續沉淪下去，未來台灣的年輕人恐怕都要去東南亞打工了！