終結台獨命運的新兩國論

自從賴清德就任總統以來，一個多月間分別在就職演說、時代雜誌專訪、黃埔軍校百年校慶演說、中研院院士晚宴等重大場合，宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」；並於時代雜誌專訪公開後，極力拉扯蔡英文與馬英九亦曾提出互不隸屬的說法，以為其「新兩國論」立場辯護。

衡諸其政治行為反映的政治投射、可能的政治動機與目的，大約可分為幾項：

首先，江丙坤是首位在國際場合提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的高層官員。江於一九九三年底代表我國出席首屆ＡＰＥＣ領袖峰會（西雅圖）時，為反制中共矮化我國，提出「以一個中國為指向的階段性兩個中國政策」的論調，震驚國際社會。一九九九年李登輝提出「特殊的國與國關係」的「兩國論」。迨二○二一年蔡英文於國慶講話時再度提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」論調，已逾二十八年之後。賴清德政府也援引前人語彙。

其次，台灣獨立遇上嚴重瓶頸，靠攏中華民國名號圖存再戰。面對中共近十年來的戰狼外交，在國際政治上逐步強化各國支持其堅持及定義的「一個中國原則」，已有極大成果。美方若繼續鼓吹台灣獨立，必將落入中共「台灣是中國的一部分」的圈套。只好改弦更張向中華民國靠攏，保存戰力，回歸到繼續搞「兩個中國」的立場，強調互不隸屬俾便延長戰線。

第三，「台灣地位未定論」支撐「新兩國論」於不墜。拜登政府於二○二一年後經由國務院，包含布林肯、藍墨客、華自強等官員，先後分別抨擊中共過度解讀及濫用聯合國第二七五八號決議，並認為該決議並未決定台灣地位。隨後，蔡英文再於二○二一年十月提出「新兩國論」。二○二三年九月，美國國會重提台灣地位未定論，支持台灣參與聯合國組織。

今年一月，美國在台協會主席羅森柏格陪同兩名參議員來台賀賴清德當選，並公開在台北辦事處記者會上質疑聯合國第二七五八號決議，鼓吹台灣地位未定論。美國國務院兩名副助卿藍墨客等人則於六月下旬，來台參與台美國際組織議題年度會議後，外交部長林佳龍隨即在立法院國防外交委員會作專案報告時，批評中國大陸錯誤詮釋聯合國第二七五八號決議，並提出該決議不涉及決定台灣地位，完全是模仿藍墨客的腔調，顯見該論調的中央廚房在美國。

其他，尚有歐盟議會決議文件與Ｇ７峰會聲明，在配合美方的政策目標操作下，均表達關切台灣安全與參加國際組織等問題。美方當前工作，顯然極力在聯合國第二七五八號決議上創造新的爭議空間，以保障「新兩國論」的正當性。

最後，台灣民眾，特別是傳統的中華民國支持者，恐將面臨藍綠政治符號不分，及維繫政治區隔的混亂與迷茫。當中華民國國號，遭到美方與民進黨挾持，藉著聯合國第二七五八號決議的爭議，做為對抗中國大陸的王牌，又面對中共呼籲和平統一，欲消除中華民國的雙面夾擊時，既無傳統意義上的中華民國國號，亦不能呼應憲法的統一主張，普羅大眾、國民黨與傳統的中華民國支持者恐將面臨進退失據的困境。