聽新聞
test
0:00 / 0:00

換拜聲浪起 民主黨困局

聯合報／ 曾士宇／大學教師（新竹市）

在美東時間六月廿七日舉行的美國總統大選辯論會，由於現任總統拜登看起來身體虛弱、面色蒼白，表情經常顯得茫然迷失，說話支支吾吾、聲音沙啞；不只一次掙扎地說完一句話，面對謊話連篇的對手前總統川普，無法有力反駁，卻被川普調侃為「不知所云，語無倫次」，大傷元氣。

一向全力支持拜登的美國主流報紙紐約時報，邀集十二位專欄作家和撰稿人觀看總統候選人辯論，評估誰贏誰輸，請他們對候選人進行了○到五的評分。「○」表示當晚沒有任何改變；「五」意味著某一個人得勝。結果是給川普五分的有五人，給川普四分的有二人，給川普三分的有一人，給川普二分的有一人，給川普一分的有一人，認為沒有輸贏的有二人。

同時，一位資深焦點小組主持人在辯論期間，與尚未做出決定的選民進行了現場焦點小組討論，他在辯論過了半小時後寫道：「該小組對拜登的聲音和表情感到非常詫異，但他們對川普的人身攻擊很反感」，「如果川普少說話，他就會贏；如果拜登不停止說話，他就輸了」。辯論結束後，主持人寫道：「十四人中有十二人表示他們現在傾向於川普，一個選擇了拜登，一個沒有動。這對民主黨來說是一場徹頭徹尾的災難。」

辯論後的民調也顯示有三分之二的觀眾認為川普表現較佳，這對急於希望展現「拜登雖老，仍能有效治理」而主動請戰，並建議將第一場辯論提前到六月的拜登陣營，是一個重大的打擊。難怪揭發水門案而迫使美國前總統尼克森下台的記者伍德華質疑：「到底出了什麼事？拜登準備了這麼長時間，他知道首辯事關重大，最後結果卻糟糕透頂」。

由於拜登年來多次在公眾面前呈現出「失能」的狀態，以及在辯論時「災難式」表現，深恐川普捲土重來的紐約時報於廿八日以編輯委員會名義發出「為了國家未來，拜登應該退出競選」的呼籲，認為：「拜登多次強調將今年總統大選的利害關係，描述為關係美國民主未來。川普已證明自己對民主構成了重大威脅，不值得公眾信任。他有系統地試圖破壞選舉的公正性。川普的支持者公開宣稱若他再當選，將有能力兌現最極端的承諾和威脅。 」

「拜登表示，他是最有機會應對並擊敗這種暴政威脅的候選人。但從目前的情況來看，他正在進行一場魯莽的賭博。民主黨沒有理由冒著國家穩定和安全的風險，強迫選民在川普的缺陷和拜登的缺陷之間做出選擇。僅僅希望美國人忽視他們親眼所見拜登的年齡和虛弱狀況，這是一個太大的賭注。」

「終止競選將違背拜登的政治本能，但總統的表現不能只被視為一個糟糕的夜晚或歸咎於感冒，因為它證實了幾個月、甚至幾年以來一直在加劇的擔憂」；「拜登先生現在需要面對的事實是，他沒有通過自己的測試。」

對台灣民眾來說，記憶猶新的是，二○一六年國民黨在總統大選前透過全代會「換柱」，造成本身空前未有的挫敗。由於拜登已贏得民主黨初選，除非自己退選，否則無法「換拜」。民主黨如何擺脫大選困局，還得看日後發展。

川普 拜登 美國

延伸閱讀

日經亞洲：對台戰略模糊或戰略清晰 成美總統大選焦點

不滿迷你影集曝光他裸照 拜登之子怒告福斯新聞

神預測9屆總統大選！美專家再斷言「拜登勝選」 籲民主黨勿換帥理由曝

美最高法院部分豁免川普 拜登批危險先例：我有異議

相關新聞

川普又來了 各國剉著等

美國總統大選，拜登與川普兩雄對決，形勢已定；然而，日前電視辯論會中拜登失常的表現，民主黨內要求退選的聲音浮現，讓川普顯有...

終結台獨命運的新兩國論

自從賴清德就任總統以來，一個多月間分別在就職演說、時代雜誌專訪、黃埔軍校百年校慶演說、中研院院士晚宴等重大場合，宣示「中...

科技．人文聯合講座／空中無線不斷線

近日我國駐日代表謝長廷搭機返日時，班機正巧被雷電擊中，一聲巨響「好像就在窗邊爆破的感覺」。所幸該班機乘客全數平安抵達日本...

換拜聲浪起 民主黨困局

在美東時間六月廿七日舉行的美國總統大選辯論會，由於現任總統拜登看起來身體虛弱、面色蒼白，表情經常顯得茫然迷失，說話支支吾...

房價持續漲 住宅政策在哪裡

最近新青安房貸政策引發爭議，雖然政府好意想幫助年輕人購屋，卻引來投資客假借人頭炒作房市，造成房價不斷飆漲，於是要求銀行追...

政治司法鬥爭 南韓是賴清德的鏡子

兩年半前，南韓總統選舉時，國民之力黨參選人尹錫悅以百分之四十八點五六的得票率當選總統。因此執政以來不僅面對反對黨不承認是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。