工作機會多 產業缺工仍嚴重

少子化浪潮席捲，大缺工時代到來，因此政府與企業均提出各式應急之策，這也讓二○二○至二○二二年全國就業人數維持在一一九○萬人，其中中小企業就業人數占全國就業人數的七成八至八成，變化並不大。另外納入產業移工來協助具有高風險和工作條件不佳的三Ｋ工作，藉以補充產業人力的不足，產業與社福移工人數則由二○二○年七十一萬人，增加至二○二三年七十五萬人。即便如此，產業依然缺工嚴重。

一○四人力銀行公布今年四月工作機會數達一一○萬個，再攀歷史新高，連續十四個月缺工逾百萬人，其中住宿、餐飲服務業缺口廿二點七萬最多，再來是批發、零售、傳直銷業缺口十七點二萬，第三則是電資業缺口為十六點五萬人。

雖然全國就業人數沒有明顯變化，但經濟部中小及新創企業署統計資料顯示，二○二二年台灣中小企業家數已超過一六三萬家，持續成長並創歷年新高。其中占比最高的批發及零售業、住宿及餐飲業，已成長為二○二二年九十三萬家，亦創歷年新高。製造業家數無明顯變化，但占比卻由二○二○年的九點三四％跌至二○二二年八點八％。也因為批發零售、住宿餐飲業的快速增加，讓缺工情況持續擴大。

大家都以為大學生畢業後在缺工的浪潮下，起薪不斷增加，更有好幾個工作機會。事實上，有那麼好的就業環境嗎？以今年六月一○四人力銀行公布的各行業薪資與工作機會來看，大學畢業生平均起薪三萬到五萬，每人工作機會由○點六個增至八點八個，明顯因為專業類型而有不同。

對於批發零售、住宿餐飲業的專業領域來說，工作機會明顯較多，但也因為工作技術門檻低、薪酬不佳，加上產業缺工形成的內部搶人競爭，同時也是許多大學生工讀、實習的優先選擇，加上畢業生及新人不斷進入，舊人不易留住。因此工作缺口多不代表是工作機會增加，而是缺工始終嚴重。

要降低高流動率導致的缺工，企業必須務實體檢自身的工作條件，如薪酬、企業文化、成長機會、工作平衡及福利措施等，運用內外部營運策略的調整來加值工作條件。更關鍵的是，要理解傳統經營模式已難以吸引年輕人，必須採用科技來發展新的工作型態與內容，提出近似科技業的薪資福利思維來協助員工職涯發展，改變溝通與管理機制來留住人才。當逐漸調整舊有的商業模式後，將迎來較容易找到人又能降低流動率的創新轉型機會。