總統一句話 產業就能南移嗎

賴總統出席高雄捷運岡山車站通車典禮時說，要讓台灣平均發展，未來最先進產業會往中南部移動。台灣要平均發展，大家都同意，總統厚愛南部也可以理解，但區域產業發展豈是一個人就能決定？

產業發展涉及水電、交通、土地、人才、聚落等多個面向。單以水資源而論，先天條件就不同。南部水資源分配最不均，營管最困難、最需要蓄豐濟枯的水庫。而近年來氣候變異，豐枯更趨極端，豐水期的水若不能好好蓄存，枯水期用水必然緊張，產業豈能放心？但在推展水資源工程建設的過程中，南部鄉親反對水庫的強度卻大大超過中北部居民。

美濃水庫規畫日供水量一八○萬噸，可惜因激烈反對而胎死腹中。高屏大湖行政院已核定，但地方不支持。反觀中部湖山水庫、鳥嘴潭人工湖已陸續完成；這些水源才是產業發展扎實的保證。

南部較偏重聯通管調度及伏流水開發，調度可增加供水靈活與抗旱韌性，但無法增供水量。伏流水是水循環的一環，大量開發後，最終不是影響地面水就是地下水，對南部極端豐枯的水情可能雪上加霜。中央對地方水資源並無大小眼，但居民的選擇只有尊重。以專業角度提出的建設方案，居民從另一角度不願支持，總統一句話，就會改變當地鄉親的選擇？

口頭產業南移容易，但須要增加水電等配套，當地鄉親能調整對水資源開發的態度？還是要求水源由北中一路往南調配？私人企業也能不顧專業評估須配合南遷？