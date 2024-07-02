委員會 體制怪獸有權無責

賴總統剛成立「三大委員會」，要替國家發展擬定戰略；閣揆卓榮泰有樣學樣，也要成立「經濟發展委員會」，邀產官學研協助行政院「拚經濟」。以前歷任總統也都不時會成立一些委員會，美其名是跨領域和廣納專家意見，但其實一來是擴權，二來是削弱或不信任原來的部長們。而且委員會是合議制，未來出問題沒有人可以負責，也是有權無責的怪獸。

從好的方面來看，政府委員會的盛行可歸因於幾個因素：

一、專業知識：委員會經常匯集各領域的專家，提供明智的意見並做出全面的決定，而單一部會可能不具備那麼多的不同觀點和專業知識，所以委員會可以提高政策制定的品質。

二、跨領域協調：許多現代的迫切議題，例如氣候變遷、公共衛生和經濟發展，本質上是跨領域的。委員會可以促進不同部門之間更好的協調和溝通，確保以更全面的方法解決複雜問題。

三、政治策略：領導人可以利用委員會來集中決策權，並對政策領域施加更大的控制。透過設立委員會，領導者可以繞過傳統的部長級制度和一些行政繁文縟節，確保自己有著足夠的影響力。

四、公眾認知與責任：委員會可以作為領導者展現行動和對公眾關切做出反應的工具。但是委員會的合議性質可以分散責任，使得追究任何個人失敗或錯誤的責任變得更加困難。

但為了解決潛在的不利因素並避免濫用委員會，必須有下列的幾項保證和措施：

一、明確的任務、目標和時間表：委員會不能任務空洞，為成立而成立，應有明確的任務，才不會管東管西，破壞現有的部會和體制。而且當任務結束時委員會即應解散，不可尾大不掉。

二、透明度和問責性：委員會的運作應高度透明，盡量公開，並定期向公眾和民意機關報告。另外訂出明確的問責範圍，出事情時是召集人負責還是責任平均分擔，這樣也有助於降低風險。

三、與現有機構整合：委員會不應是一個現有機關的平行機構，而應與現有部會密切協調合作。他們的角色應該是補充和支持部長的工作，而不是取代或破壞部長的工作。

四、法律和制度架構：健全的法律和制度架構有助於規範委員會運作，可以包括監督、績效評估和因功能不彰而解散的規定。

五、公眾和利害關係人參與：確保委員會的成員納入各個利害關係人，可以增強其合法性和有效性，也可以防止委員會內部的權力集中。

過去的總統也有成立一些委員會，如「人權諮詢委員會」、「國家年金改革委員」等，其成效也是眾說紛紜，莫衷一是。所以除非有一定的目標，而且部會做不來，否則成立委員會很難成功達到目的，何苦疊床架屋？