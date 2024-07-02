找下個護國神山 讓專業的來

在選擇繼任「護國神山」的過程中，台灣朝野的普遍共識似乎集中在ＡＩ產業，幾達「國策」層級。新總統賴清德上任之前提出「五大信賴產業」和「淨零轉型五大策略」等政策口號都包括了ＡＩ產業，但ＡＩ產業卻因寡占或壟斷形成台商進入障礙，而費水耗電的ＡＩ及半導體技術，又遭遇非核家園意識形態使得台灣的能源系統脆弱不堪。產業人士及政府官僚的專業能力都受到嚴峻的考驗。

自從被賴政府任命擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人以來，和碩集團董事長童子賢對台灣公部門及產業發展提出了建議，內容切中要害，幾乎不具任何意識形態的論述。雖是客觀理性、審時度勢的評論，卻仍遭受部分業內人士的批判。

在公部門領域，童子賢強調核能綠能平衡發展，並表示台灣排碳居高不下，卻老是自我感覺良好，認為台灣集體處在夢遊狀態，呼籲農業不能被太陽光電板取代。

在產業發展方面，實現「ＡＩ產業化、產業ＡＩ化」目標，是創建下一代護國神山的關鍵策略，童子賢期許台灣拚ＡＩ別只淪為代工，希望能有更高的附加價值。

事實上，台灣積重難返已久，部分官員尸位素餐不具專業能力，政府高層把能源政策當成選舉工具，在公共政策領域不但不尊重專業，且為謀私利炒作特定產業，典型案例包括氫能、地熱、生質能、低軌衛星通訊、量子計算、桌上型核融合等。

最近ＡＩ正夯，政府高層宣稱要用ＡＩ媒合地熱發展綠氫產業，但好像又撈過界，難道政府有美國專利？還是有祖傳秘方？能源是專業問題，不能靠缺專業背景的人胡思亂想，也不是自我感覺良好的創新能解決。

ＡＩ發展關鍵在應用及周邊領域的多元化，雖然經濟部曾經主張推動「多元化製造業」護國神山發展，但台灣在規模、市場、技術等方面都不具有客觀的優勢，政府搞多元化護國神山不是浮誇就是無知，故廿多年以來都要靠「一人武林」台積電半導體撐著。

賴清德總統團隊曾自傲的說：世界ＡＩ需要台灣！但除了ＡＩ的個人或產業應用，台灣有效落實ＡＩ產業護國神山的發展策略在哪裡？ＡＩ應用不同於ＡＩ產業的發展，前者可由企業或個人需求而設計，但後者則必須形成營運規模才能存活。

事實上，多元化生態系統培育是ＡＩ產業的發展重點，而經營模式轉型更是實踐童子賢「非代工ＡＩ」的關鍵，其中知識中介服務（類似雲端網路平台，ＣＳＰ）是必須思考的策略方向。知識中介服務又稱為生產性服務業，是一個「內聖外王」結盟協作的中介模式，韌性管理模式以「活在當下、理論來自實踐」為基礎，以供應鏈外部化槓桿操作、結合產業鏈系統協作整合，特別適用於中小企業在新興產業的創新活動。

台灣政治紛亂、產業發展遲滯，欣見童子賢在公開場合提出對政府的具體建言。更希望政府當局能廣納諫言，採取實際行動，結合朝野共同為下一個護國神山來努力。