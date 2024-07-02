聽新聞
test
0:00 / 0:00

找下個護國神山 讓專業的來

聯合報／ 徐作聖／產業分析培訓講師、退休教授（新竹市）

在選擇繼任「護國神山」的過程中，台灣朝野的普遍共識似乎集中在ＡＩ產業，幾達「國策」層級。新總統賴清德上任之前提出「五大信賴產業」和「淨零轉型五大策略」等政策口號都包括了ＡＩ產業，但ＡＩ產業卻因寡占或壟斷形成台商進入障礙，而費水耗電的ＡＩ及半導體技術，又遭遇非核家園意識形態使得台灣的能源系統脆弱不堪。產業人士及政府官僚的專業能力都受到嚴峻的考驗。

自從被賴政府任命擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人以來，和碩集團董事長童子賢對台灣公部門及產業發展提出了建議，內容切中要害，幾乎不具任何意識形態的論述。雖是客觀理性、審時度勢的評論，卻仍遭受部分業內人士的批判。

在公部門領域，童子賢強調核能綠能平衡發展，並表示台灣排碳居高不下，卻老是自我感覺良好，認為台灣集體處在夢遊狀態，呼籲農業不能被太陽光電板取代。

在產業發展方面，實現「ＡＩ產業化、產業ＡＩ化」目標，是創建下一代護國神山的關鍵策略，童子賢期許台灣拚ＡＩ別只淪為代工，希望能有更高的附加價值。

事實上，台灣積重難返已久，部分官員尸位素餐不具專業能力，政府高層把能源政策當成選舉工具，在公共政策領域不但不尊重專業，且為謀私利炒作特定產業，典型案例包括氫能、地熱、生質能、低軌衛星通訊、量子計算、桌上型核融合等。

最近ＡＩ正夯，政府高層宣稱要用ＡＩ媒合地熱發展綠氫產業，但好像又撈過界，難道政府有美國專利？還是有祖傳秘方？能源是專業問題，不能靠缺專業背景的人胡思亂想，也不是自我感覺良好的創新能解決。

ＡＩ發展關鍵在應用及周邊領域的多元化，雖然經濟部曾經主張推動「多元化製造業」護國神山發展，但台灣在規模、市場、技術等方面都不具有客觀的優勢，政府搞多元化護國神山不是浮誇就是無知，故廿多年以來都要靠「一人武林」台積電半導體撐著。

賴清德總統團隊曾自傲的說：世界ＡＩ需要台灣！但除了ＡＩ的個人或產業應用，台灣有效落實ＡＩ產業護國神山的發展策略在哪裡？ＡＩ應用不同於ＡＩ產業的發展，前者可由企業或個人需求而設計，但後者則必須形成營運規模才能存活。

事實上，多元化生態系統培育是ＡＩ產業的發展重點，而經營模式轉型更是實踐童子賢「非代工ＡＩ」的關鍵，其中知識中介服務（類似雲端網路平台，ＣＳＰ）是必須思考的策略方向。知識中介服務又稱為生產性服務業，是一個「內聖外王」結盟協作的中介模式，韌性管理模式以「活在當下、理論來自實踐」為基礎，以供應鏈外部化槓桿操作、結合產業鏈系統協作整合，特別適用於中小企業在新興產業的創新活動。

台灣政治紛亂、產業發展遲滯，欣見童子賢在公開場合提出對政府的具體建言。更希望政府當局能廣納諫言，採取實際行動，結合朝野共同為下一個護國神山來努力。

半導體 意識 賴清德

延伸閱讀

賴清德、童子賢能源政策唱雙簧 王鴻薇：民進黨政府在分裂

童子賢：520後未曾與賴總統溝通核能問題

童子賢頻頻「談核」 總統府：尊重但沒授意

憂台灣拚AI淪代工…童子賢感慨被網友罵翻 理性分析：別一談弱點就跳起來

相關新聞

彈藥藏宮廟 神明會保佑？

近期媒體報導苗栗縣多家宮廟接獲官方公文，被要求簽署「彈藥預屯點支援協定書」，以便在戰爭前將彈藥運送至宮廟內部空地。這一舉...

新青安大撒幣 房價泡沫化危機

「新青安貸款」引發炒房新助力，讓過去蔡政府的打房努力前功盡棄。財政部早在二○二三年八月一日就讓新青安貸款上路並開放申請，...

找下個護國神山 讓專業的來

在選擇繼任「護國神山」的過程中，台灣朝野的普遍共識似乎集中在ＡＩ產業，幾達「國策」層級。新總統賴清德上任之前提出「五大信...

委員會 體制怪獸有權無責

賴總統剛成立「三大委員會」，要替國家發展擬定戰略；閣揆卓榮泰有樣學樣，也要成立「經濟發展委員會」，邀產官學研協助行政院「...

總統一句話 產業就能南移嗎

賴總統出席高雄捷運岡山車站通車典禮時說，要讓台灣平均發展，未來最先進產業會往中南部移動。台灣要平均發展，大家都同意，總統...

工作機會多 產業缺工仍嚴重

少子化浪潮席捲，大缺工時代到來，因此政府與企業均提出各式應急之策，這也讓二○二○至二○二二年全國就業人數維持在一一九○萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。