新青安大撒幣 房價泡沫化危機

「新青安貸款」引發炒房新助力，讓過去蔡政府的打房努力前功盡棄。財政部早在二○二三年八月一日就讓新青安貸款上路並開放申請，與舊制相比，新青安貸款有四大精進，包括：貸款額度由最高八百萬元提高至一千萬元利息補貼，政府額外補貼一碼，加上原公股銀行減半碼，優惠共一點五碼（補貼期限至二○二六年七月卅一日止）；貸款年限最長由卅年延長至四十年，寬限期由三年延長至五年，基本上是呼應賴總統選舉前的大撒幣政見。

新青安貸款的對象，講難聽一點是投資理財小白，更屬月光族之輩；許多房地產業者、建商、代銷業、仲介商過往會要求購屋者需有一定比例自備款，但新青安貸款上路後，他們卻也不管社會責任，一直鼓勵年輕人購房；購房話術，如「五年寬限期僅付利息，買比租划算」、「未來五年一定會增值，脫手後有賺頭」。但台灣經濟在兩岸如此緊張氣氛下，個人認為五年後經濟狀況會比現在更不理想；目前購屋者，有的可能工作不保而失業，有的可能薪資所得無增加，屆時就無法還房貸，銀行為確保債權就會進行法拍，一法拍房價就會往下掉，房價泡沫化危機就會產生。台灣會不會因此產生類似美國的次貸風暴而嚴重影響經濟？政府有責任事先防範。

從新青安貸款金額急速增加，可驗證俗話說成家立業是沒錯，因此政府應好好興建「經濟適用房」，讓民眾尤其是年輕人買得起。但目前營建成本加上土地成本，新房每坪單價通常會高於卅萬元，房屋總價往往高於一千萬元，讓首購族卻步；因此不少建商不推三房產品，改採兩房或套房，總價壓在一千萬元以下，讓市場一片火熱。

這些小坪數住宅因戶數多，公設規畫就有些不足，有些案例還發生只有一部電梯到地下室停車場，讓住戶上下班出入不方便；屆時這種房子要在寬限期脫手會有困難，房價會因此下跌，增值夢恐怕會破滅。

台灣上次發生房地產泡沫是在上個世紀，目前新青安貸款的貸款者當時可能剛出生，不知泡沫化危機之可怕。當時各公私銀行都背負巨大呆帳，是政府以全民的錢，讓銀行不必繳納營業稅多年才打消呆帳。此次新青安貸款都由公家銀行承擔，或許不會像前次發生嚴重泡沫，但政府仍應謹慎防範因應。

賴總統的住宅百萬戶政策僅是蔡總統政策的擴充版，把包租代管加碼為廿五萬戶、興建社會住宅加碼為廿五萬戶、房租補貼加碼為五十萬戶。蔡總統執政八年已證明，此無法解決房價高漲與居住正義問題；眼前可能的房價泡沫化危機，是賴總統調整住宅政策的絕佳時機。