科技．人文聯合講座／AI時代的郭嵩燾

國立成功大學歷史系分發掛零，校方推測這可能是受到ＡＩ（人工智慧）的影響。學校這種說法可能低估歷史系的重要性。ＡＩ科技對台灣影響的轉折點發生於二○一五年。當時我任職於科技部，觀察到二○一五年之前，教授學者以ＡＩ為題申請研究經費不易通過；而二○一五年之後，大部分計畫申請中都會提到ＡＩ。二○二二年後，大型語言模型的突破更讓人們恐慌，憂慮ＡＩ科技取代人類技能和工作的可能性。誰能預測未來ＡＩ如何影響人類歷史，進而主導ＡＩ對歷史的演變？我想到一位先知人物，郭嵩燾（1818-1891）。

郭嵩燾曾追隨曾國藩組織並建立湘軍，立下軍功。一八五九年（咸豐九年）英法聯軍攻打天津，他反對清軍撤北塘備，辭官還鄉。一八六二年（同治元年），應李鴻章邀請出山，曾署理廣東巡撫，但後來捲入兩廣總督的官場摩擦，於一八六六年六月解任，再次歸鄉閒居。一八七五年（光緒元年）入職總理各國事務衙門，出使英國道歉，成為首任出使英國欽差大臣，兼出使法國欽差大臣。

抵達英國倫敦後，郭嵩燾參觀了剛剛發明不久的電話，這是中國人第一次接觸到這項科技。電話機安裝在相隔數十丈的上下樓內，郭嵩燾自己在樓上，隨從在樓下接聽通話。他相當震撼於西方的新科技及制度，說「西洋政教、製造，無不出於學」。郭嵩燾把途中見聞寫成《使西紀程》，向清政府大力介紹外國先進的管理概念、政治措施及文化哲學，這導致保守派人士的仇視，尤其認為他主張西方文化優於中土，簡直數典忘祖，甚至指責他「有二心於英國，想對英國稱臣」，要求將其撤職查辦。郭嵩燾被清廷申斥，書稿被毀版，只好稱病請辭。一八七八年（光緒四年）清政府將他召回中國。郭嵩燾具豪傑襟懷，氣度非凡，但回到家鄉後卻被汙衊為「勾通洋人」，鄉人甚至貼大字報侮辱他。

在晚清，大部分中國人享受如電報等西洋科技，但對西洋的人文哲學卻知之甚少。這與今日的普羅大眾相似，感受ＡＩ的神奇卻不明其原理，更不知其對人類文明的影響。晚清有識之士如左宗棠、李鴻章、張之洞等人，僅認識到西洋科技的厲害，因此主張「中學為體，西學為用」。郭嵩燾比左宗棠等人更具遠見，他明白「西學為體」同樣重要。他的遠見來自於其深厚的歷史學養，鑑古知今，因此能洞悉西洋文化的先進，認識到僅學習西洋科技是不夠的。

今日台灣政府亦知道要運用ＡＩ，發展繁體中文的大型語言模型。而台灣是否會再出現一位先知，認識到僅學習ＡＩ科技是不夠的，更重要的是經由歷史的經驗來感受ＡＩ對人類演進的影響，更進一步知道如何駕馭ＡＩ？這位先知必須如郭嵩燾一般精通歷史。因此歷史學家，任重道遠。（作者為前科技部代理部長）