彈藥藏宮廟 神明會保佑？

近期媒體報導苗栗縣多家宮廟接獲官方公文，被要求簽署「彈藥預屯點支援協定書」，以便在戰爭前將彈藥運送至宮廟內部空地。這一舉措不僅引起了當地民眾的恐慌，也在更廣泛的社會層面上引發了激烈的公眾質疑和討論。

在這一事件中，不僅涉及到戰略布局的合理性，更關乎政府決策的透明度、民主責任，以及公民權利的保障。此外，這一策略的提出，顯然也是在當前兩岸緊張局勢的背景下進行的，這進一步凸顯了其潛在的危險性和爭議性。

首先，從戰略角度來看，將彈藥儲存於民間設施（如宮廟），這一行為表面上看似是為了分散風險，提高戰時彈藥的存取效率。理論上，這能增加敵方情報搜集的難度，並在戰時迅速補給前線；然而，這種做法的風險和道德爭議卻極其明顯。將軍事目標與民間宗教場所結合，無疑是將這些場所及其周邊居民直接暴露於潛在的戰爭風險之中，這不僅是對民眾安全的極大忽視，也是對敵對方可能的軍事行為的一種挑釁。

從透明度和民主責任角度來看，這一政策的推行顯然缺乏充分的公眾諮詢和透明度。政府在未進行廣泛的社會參與和充分公開討論的情況下，作出如此重大且具有爭議性的決策，無疑是對民主程序的輕視。這種做法不僅削弱了政府的公信力，也可能進一步損害公民對政府決策的信任。

更為重要的是，當前兩岸情勢的持續緊張，應當要求政府在制定任何影響廣泛的國防與安全政策時，都應極為謹慎。然而，這一策略的提出，反映了政府在兩岸關係和國防安全策略上的短視和潛在危險。在缺乏透明和民意基礎的情況下，貿然將民間宗教場所做為軍事目標的儲存點，不僅可能激化兩岸的敵對情緒，更可能在不必要的時候加劇地區緊張。

苗栗縣宮廟規畫彈藥儲存事件，是一個在戰略考量和政策制定上都顯得匆忙而不當的舉動；它不僅可能對民眾的安全造成直接威脅，也可能在更大範圍內影響台灣與周邊地區的穩定。政府必須重新評估這一政策的所有潛在影響，並確保在任何國防措施中都優先考慮公民的安全和權益，以透明和負責任的方式行事。在兩岸敏感時期，更應強調戰略的精準性與前瞻性，避免製造不必要的緊張和誤解。