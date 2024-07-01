醫德不是「廉價的」博愛

在衛福部因為「博愛座」爭議而擬將之更名為「優先席」的此刻，醫護同仁們面對不滿看診付費沒有優待、不耐久候、不滿醫療方式等個人需求的患者，有意無意隨口以沒有「醫德」暴粗口，而心有不平。這明顯對眾多在健保制度下的血汗醫護人員，有極大的偏見與打擊。因此重新省思「醫德」的時代意義，是醫病雙方都必須面對的課題。

全民健保以有限資源包山包海，節約支出以達成政策目標 。多數民眾則習於方便可近，並視醫療服務為理所當然，將醫療保險逐漸轉為社會福利概念。看診遇不如意對待，動輒以沒「醫德」批評醫護人員，實為不當之舉。

「醫德」應是全人類醫界的共識，是人類生命存續的關鍵，不應成為個人批評醫界的藉口。例如近日掛號費的調漲，乃反應數十年來未隨物價調整的差距，根本與「醫德」無關，民眾不要誤會。

「醫德」不是義務，而是一種教養、一種自我期許、一種自我的職業尊重、一種禮貌及一種文明！這是醫病雙方都無法勉強的。

沒有換位思考的人，無法想像沒有合理待遇的醫療人員在疲累不堪時，被要求「做功德」的心中感受。

自從有待改善的全民健保實施，醫界面對且承擔了空前壓力，在專業及實務取捨上面對改變及挑戰。健保每年的預算編列不足以公平滿足醫護工資，專業價值遭貶抑。不平則鳴，醫界也有權爭取公平給付，這也無關「醫德」。

「醫德」的定義，並非僅為滿足患者對醫療內容的想像，而是秉於專業判斷，在合理使用醫療資源的前提下，正確且及時的給予醫療處置，並且預留緊急應變的彈性空間。

簡言之，醫療需具備高度專業化的技能，不能與一般服務業等量齊觀。醫者更不能在長期過勞的情況下工作。

台灣最美的風景是人。醫者對病人的體諒、包容、溫暖和關懷，應該也是廣義的醫德。期許病患也是最美的風景，應對有禮，彼此尊重。在就診一來一往中，看見人性的美好。這種積極性的醫療文化，才是為台灣醫界奠定國際競爭力的基礎。

同時也別忘了，「醫德」無關政治，也高於政治，不得假藉「醫德」為政治服務，說到底，只是做人的基本道理罷了。

對於一小撮真正的「醫德」敗壞者，就讓我們用難以苟同的良心譴責，希望他們即時改邪歸正。

當世人爭議「醫德」已逐漸消失的當下，讓我們重視「禮義廉恥」這人我關係的規範。在醫療界如此困難的時刻，也請民眾不要把「醫德」視為理所當然。

若上位者只考慮眼前的利害，沒有正視制度缺陷所醞釀的隱患，正在吞噬原本立意良善的醫療體系，亦不在制度上改弦更張，那麼「醫德」只是天上偶然才會掉下來的禮物，不會天天都有！