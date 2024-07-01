聽新聞
test
0:00 / 0:00

禮失求諸法 界定博愛座對象訂罰則

聯合報／ 鐘重發／退休教師（彰縣北斗）

身障車位博愛座設置的依據法源都來自「身心障礙者權益保護法」，二者目的與功能極為相似，然博愛座常引發衝突與爭議，身障車位卻少有爭端。

要說身障車位和博愛座的差異為何？違反身障車位的訂有罰款的罰則，因此停車位再難找，也少有沒身障停車證的敢暫停身障車位。但博愛座不只許多人會輕鬆入座，連據博愛座卻不讓座的，要道德勸說都難以施行。

老子在道德經上說失道而後德、失德而後仁、失仁而後義、失義而後禮，道德經上未講到若連禮都喪失了要如何？然社會按此邏輯都認為失禮而後「法」，法界定了身為人在社會的行為底限。當今年輕一代的教育養成已不重禮義廉恥的內塑，取代的是對法的認識與個人權益的維護。

因此，博愛座擴至「其他有實際需要者」的優先席，在實務運作中是有助於降低有實際需求者與老弱婦孺傷殘者的紛爭？或是可以「有實際需要者」為由，理直氣壯的做為不讓座的藉口？

博愛座爭議豈是衛福部只將「博愛座」改名為「優先席」，將適用對象擴至「其他有實際需要者」，就能解決人際間失去的尊重與同情而獲得祥和？真的很難，簡直是衛福部的一廂情願。

若整體社會對敬老、扶幼、助婦孺傷殘已沒有讓座的真情，若任何人都可以「有實際需要者」為由而理直氣壯的不讓坐，那麼衛福部修法看似為「有實際需要者」開扇窗，實際上卻更像把原本對「老弱婦孺傷殘者」的保護關掉了門。

為已進入超過齡社會的台灣，為讓「老弱婦孺傷殘者」在乘坐大眾運輸時能安坐，衛福部真想修法，倒不如像身障車位般明確界定對象並訂下違反罰則，以確實保障老弱婦孺傷殘者都能有安心入座的機會。

博愛座 身障 車位

延伸閱讀

博愛座慈悲文明 何須更名

又因博愛座釀禍！身障男搭高捷「跨坐」與2男起衝突 高市：譴責暴力

23歲男高捷博愛座占2座位 2男看不慣制止…引他失控揮拳後被揍

博愛座衝突...20多歲男搭高捷失控大叫 衛生局：坐博愛座遭長者辱罵

相關新聞

拜登若戀棧 將歹戲拖棚

美國總統大選首場辯論，拜登真夠慘！倘若是評審學生辯論比賽，已足以定輸贏，然而這不是看小孩子比賽，而是兩位可能控制核彈的老...

美國「兩老吵架」背後 誰付代價

川普與拜登電視辯論會首度上場，有學者一針見血地形容是「兩個老小孩吵架」。但這背後隱藏危機和台灣將付出的代價，可能遠超過我...

禮失求諸法 界定博愛座對象訂罰則

身障車位和博愛座設置的依據法源都來自「身心障礙者權益保護法」，二者目的與功能極為相似，然博愛座常引發衝突與爭議，身障車位...

小學生的建議：優先席 不如改名需要座

我是一個五年級的小學生，老師在學校常教我們要以禮待人，我最近卻常看到博愛座新聞，很多大哥哥、大姐姐跟老爺爺、老奶奶，竟然...

司機廣播 隱形的博愛力量

博愛座爭議頻傳，衛福部決定將「博愛座」更名為「優先席」。優先席當然不是誰先來就先占位，就怕有年輕人藉口不讓座，讓博愛精神...

醫德不是「廉價的」博愛

在衛福部因為「博愛座」爭議而擬將之更名為「優先席」的此刻，醫護同仁們面對不滿看診付費沒有優待、不耐久候、不滿醫療方式等個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。