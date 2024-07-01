禮失求諸法 界定博愛座對象訂罰則

身障車位和博愛座設置的依據法源都來自「身心障礙者權益保護法」，二者目的與功能極為相似，然博愛座常引發衝突與爭議，身障車位卻少有爭端。

要說身障車位和博愛座的差異為何？違反身障車位的訂有罰款的罰則，因此停車位再難找，也少有沒身障停車證的敢暫停身障車位。但博愛座不只許多人會輕鬆入座，連據博愛座卻不讓座的，要道德勸說都難以施行。

老子在道德經上說失道而後德、失德而後仁、失仁而後義、失義而後禮，道德經上未講到若連禮都喪失了要如何？然社會按此邏輯都認為失禮而後「法」，法界定了身為人在社會的行為底限。當今年輕一代的教育養成已不重禮義廉恥的內塑，取代的是對法的認識與個人權益的維護。

因此，博愛座擴至「其他有實際需要者」的優先席，在實務運作中是有助於降低有實際需求者與老弱婦孺傷殘者的紛爭？或是可以「有實際需要者」為由，理直氣壯的做為不讓座的藉口？

博愛座爭議豈是衛福部只將「博愛座」改名為「優先席」，將適用對象擴至「其他有實際需要者」，就能解決人際間失去的尊重與同情而獲得祥和？真的很難，簡直是衛福部的一廂情願。

若整體社會對敬老、扶幼、助婦孺傷殘已沒有讓座的真情，若任何人都可以「有實際需要者」為由而理直氣壯的不讓坐，那麼衛福部修法看似為「有實際需要者」開扇窗，實際上卻更像把原本對「老弱婦孺傷殘者」的保護關掉了門。

為已進入超過齡社會的台灣，為讓「老弱婦孺傷殘者」在乘坐大眾運輸時能安坐，衛福部真想修法，倒不如像身障車位般明確界定對象並訂下違反罰則，以確實保障老弱婦孺傷殘者都能有安心入座的機會。