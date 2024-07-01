司機廣播 隱形的博愛力量

博愛座爭議頻傳，衛福部決定將「博愛座」更名為「優先席」。優先席當然不是誰先來就先占位，就怕有年輕人藉口不讓座，讓博愛精神蕩然無存，苦了有需要的長者。

無論在公車或捷運上，博愛座我是不敢坐也不需要坐。有一次和女兒上公車，車上人不多，後排坐滿了人，前排博愛座全空著，司機廣播：「車子要開動了，為免跌倒，妳們不要站著，有位子就先坐。」於是我們便開心坐在博愛座上，司機的體貼讓我們很感謝。過了幾站，上來幾個銀髮長者，有人拄著拐杖，司機又廣播：「如沒有特殊需要，請禮讓博愛座。」我和女兒立馬起身，其實就算司機沒提醒，我們也會立刻讓座。

這位司機不僅有同理心還有智慧，讓人忍不住想為他按個讚。他的廣播適時提醒乘客發揮博愛精神，如若遇到大剌剌坐著玩手機、不禮讓長者的年輕人，這樣的提醒或多或少會起到作用，發揮博愛的精神力量。

當然，捷運上沒有司機適時提醒乘客讓座，端看人們的自覺、禮貌、修養。我確實見過坐在博愛座上的年輕人在打盹，真睡假睡不得而知，若有長者進來時，他們便可視而不見。

博愛座改為優先席，讓座事件也提醒我，將來老了，做個健康、優雅、包容、幽默且討喜的長者。當有一天我們來到必須要被讓座的年齡，首先我要把自己的身體顧好。再來，如果確實需要被讓座，我會微笑誠懇要求，就算別人不讓座，我也會笑笑說謝謝，相信他們有他們的理由；不生氣，善待自己，得之我幸，不得我命。希望這個社會仍然懂得敬老尊賢，發揮愛心，不負「台灣最美的風景是人」的美名。