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小學生的建議：優先席 不如改名需要座

聯合報／ 林品辰／小學生（台北市）

我是一個五年級的小學生，老師在學校常教我們要以禮待人，我最近卻常看到博愛座新聞，很多大哥哥、大姐姐跟老爺爺、老奶奶，竟然因為搶位子而吵架，甚至大打出手。雖然博愛座用意是禮讓老弱婦孺，讓更多人可以感受到陌生人的愛心，結果卻背道而馳，還有新聞寫「博愛座變成搏鬥座」，讓我也覺得很憂心，不知道小學生到底能不能坐上博愛座？要不要讓位給老人家？

爸媽告訴我，政府打算將博愛座改名「優先席」，將優先乘坐博愛座的老弱婦孺，改為其他實際需要者。但我認為名稱很重要，因為大家會顧名思義，有優先就會有落後，一般人都想要領先別人，沒有人想落後，到時候很多人可能會覺得「我才是最優先的那個人」，你優先、我就落後，結果又搶成一團，政府美意就會成空。

我想了想，與其叫「優先席」，不如改名叫「需要座」，歡迎有需要的人來坐，可能會少一點爭執。畢竟年輕人也會有受傷、生病不舒服的時候，爸爸媽媽上班累了也會需要座位；有些老人家身強體壯，或只搭一、二站，也不一定需要座位，有需要的人沒有座位、沒有需要的人被讓座，有時候滿尷尬的。

「需要座」就是有需要的時候請坐，如果座位空出來，即使沒有受傷的人也可以上座，看見有需要的人再讓座。倘若大家都有同理心，有一天自己也會生病、變老或不舒服，坐上「需要座」也會感到很窩心。自己有能力時幫助有需要的人；你需要，我幫你，社會就可以變得更美好。

博愛座 小學生 讓座

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