科技．人文聯合講座／少年吔，收假啦！

自從期末考結束後，校園變得安靜了許多。連日的酷熱和午後雷陣雨，更讓校園裡的人潮驟減。然而和往年不同的是，今年我突然覺得入夜後的校園變得特別暗，多數的實驗室很早就熄燈。我不禁要問：同學們，還好嗎？實驗，還順利嗎？

身為資深的實驗工作者，我深知進行一個生物化學或基因工程的實驗，從材料準備、實驗操作、反應進行，加上數據分析，通常需要五到六個小時。其他領域的研究，可能要花上更多的時間。試想，一個研究生從早上九點開始做實驗，完成第一輪的工作時，已經到了下午兩、三點。當然，同學可利用反應進行的空檔，外出用餐和稍事休息。工作態度較積極的研究生，通常會利用空檔，從事第二輪的實驗，以利在下午四點左右，獲得新的結果。因此，一個「朝九晚五」的研究生，若能每天順利完成兩輪的實驗並整理好數據，已屬萬幸！對於初出茅廬、經驗不足的研究生，若也想貫徹「朝九晚五」，甚至還經常「朝十晚四」，很抱歉，我必須說，印象中還未曾遇過能成為稍具國際競爭力的專業人才。

回憶剛進碩士班時，台大校總區的生化科學所經常到了晚上八、九點，依然燈火通明。我親眼目睹許多學長姐和同學們都工作到那個時候，甚至過了十點還大有人在。礙於同儕壓力，自己也硬撐了下來。我必須承認：當年同儕的壓力，遠勝我對科學的興趣。然而，若沒有那股向上提升的群體氛圍，後來也擠不出克服困難的動力，進而從實驗得到成就感，同時對科學產生好感。因此，近日看到多棟研究大樓「天暗即暗」的景象，不免令人憂心，深怕做研究的風氣正在全面衰退。對國力而言，這不是件好事。

培養管理時間和解決問題的能力，是研究生必修的課題，且無分領域。現實的是，若不花時間去嘗試錯誤，就無法學會有效地規畫進度和克服瓶頸。不幸的是，仍有不少學生在枯等那一份不曾存在的寶典，不願花時間摸索，認為只要掌握秘訣，就會勝券在握。殊不知，即使擁有全世界最精良的武器，若不透過校準和苦練，要在奧運射擊奪金，也只是癡人說夢。

以一個過來人的經驗，我由衷建議同學們在遭遇研究挫折時，先學會和低潮共處，把看似不知所云的實驗結果當作朋友。因為，它們曾是努力過的痕跡。不過，請不要被挫折麻痺，務要記得發出求救訊號。最可怕的是深陷泥淖而不自知，或視群體之低迷為常態，從而一同向下沉淪。

據悉，今天是許多研究所的新生報到日。或許前兩周我所觀察到的「天暗即暗」，今晚將被許多研究室的「夜間部」點亮。然而，我也不能排除同學們在報到後，繼續耍廢放暑假。

基於對國家科研及同學生涯之關切，請容我呼籲：少年吔，收假啦！自己的前途自己救，不要再混了！（作者為台大教授、出版中心主任）