聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國「兩老吵架」背後 誰付代價

聯合報／ 林興寧／公退（彰化市）

川普拜登電視辯論會首度上場，有學者一針見血地形容是「兩個老小孩吵架」。但這背後隱藏危機和台灣將付出的代價，可能遠超過我們對「吵架」的想像。

聖經有則故事提到，一個行淫婦人被群眾抓到耶穌面前，並要求以律法把這婦人用石頭打死，來為難耶穌；只見耶穌回答：「你們中間誰沒罪，就可先拿石頭丟她。」於是，他們聽見後，就從老的開始，一個一個離開了。為什麼從老的開始？多數解經者認為因為愈老過犯愈多，一旦良心發現，自然會知罪自責的默默離開。

看看今天川普、拜登兩位年均八旬的老翁為了勝選，只想「拿著石頭砸別人」，在台上張牙舞爪，彷彿對手一無是處，能力、性格、操守、私德甚至家人，都能成為攻擊目標。川普、拜登都當過總統，其中之一也很可能繼續領導這個動見觀瞻的超級強權，但在眾人面前，他們只會踐踏對手高抬自己。請問，這如何避免美國因領導人長期欠缺基本格調和反省能力而走向衰敗？

至於緊抱美國大腿的台灣，除兩者類似「贏者全拿的大總統制」，和無所不用其極的民粹風潮，目前在位者專斷的性格，更叫人憂心，因為不論對手是強是弱，從個人、派系、政黨、兩岸，都是同一套路而打鬥到底。當然，如今中美台三方形成的「完美風暴」，「槍桿子出政權」的中共，也跟充滿權力欲望的美台領導人，同樣扮演著「不可或缺」的角色。

因此，面對一場場鬧劇，大家都該好好想想，「兩個老小孩吵架」或政客逞凶鬥狠的背後，最終又會是誰付出慘痛代價？

川普 拜登 耶穌

延伸閱讀

民主黨換帥聲浪四起 消息人士：拜登將與家人討論競選前景

夫唱婦不隨？若川普入主白宮 梅蘭妮亞不當全職第一夫人「背後考量曝」

拜登退不退選 可能由妻子、妹妹和摯友考夫曼3人決定

總統首場辯論後 市場轉押川普概念股、抗通膨債券

相關新聞

行人要安全 用路觀要對

行政院去年五月通過「行人交通安全政策綱領」，從工程、教育、監理及執法四大面向推動十九項行動方案，結合跨部會與地方政府，完...

美國「兩老吵架」背後 誰付代價

川普與拜登電視辯論會首度上場，有學者一針見血地形容是「兩個老小孩吵架」。但這背後隱藏危機和台灣將付出的代價，可能遠超過我...

漁電共生 已斲喪魚塭養殖業

環境部於廿八日預告修正再生能源「開發行為應實施環評細目及範圍認定標準」，增設太陽光電開發案位於國家公園、野生動物保護區等...

星期透視／拜登老矣，尚能戰否？

兩位耆耋老人的競選辯論會在美東時間六月廿七日晚間舉行，儘管拜登總統輔選團隊準備妥當，讓他充分休息，但終因年邁感冒和精神不...

大屋頂下／從地動山搖到我不上當 中南海必須承認其兩岸政策失敗

英國「金融時報」報導，習近平曾對歐盟主席范德賴恩說，美國試圖誘騙中國入侵台灣，但他不會上當。

名家縱論／大法官可以做什麼？

立法院三讀通過的兩個有關國會改革的法案，已於六月廿四日由總統公布生效，民進黨柯建銘等五十一位立委旋於廿六日向憲法法庭提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。